Descubre los increíbles sabores del Restaurant “Plátanos Verdes”

Sumérgete en una experiencia culinaria única al visitar el Restaurant Plátanos Verdes, un lugar que destaca por su creatividad e innovación al emplear el plátano verde como protagonista en cada platillo de su menú. Desde su apertura, este restaurante se ha convertido en un referente gastronómico en la Urb. Fundalara (2da etapa) con Av. Capanaparo por ofrecer una propuesta gastronómica fresca y deliciosa.

Al adentrarte, te envuelve una atmósfera acogedora y familiar, donde la esencia del plátano verde se fusiona con la pasión por la buena comida. “Aquí en Barquisimeto se conoce muy poco de lo que se puede hacer con el plátano verde, y yo lo que quise fue mostrar que se puede hacer muchas cosas, aparte de lo que son los patacones o hacer un patacón distinto, que es el caso de la propuesta de este restaurant”, afirma Raúl Acevedo, propietario del Restaurant Plátanos Verdes.

La magia comienza en el primer bocado, cuando te enfrentas a la variedad de opciones que componen el menú basado exclusivamente en el plátano verde. Desde las crujientes empanadas elaboradas con masa de plátano verde hasta los deliciosos patacones que son la especialidad de la casa, cada plato está cuidadosamente diseñado para deleitar tu paladar y despertar tus sentidos.

Entre las creaciones más aplaudidas por los comensales se encuentra el emblemático patacón, una combinación perfecta de sabores y texturas que refleja el ingenio culinario del chef detrás de Restaurant Plátanos Verdes. “Nuestro patacón es una galleta muy crocante a base de plátano verde y sus rellenos arriba son diversos en sabores. La más conocida es la falda, que es esa ‘carnita magra’, que es el relleno más icónico de lo que es el patacón”, comenta Acevedo.

Además del exquisito patacón, el menú variado del restaurante incluye opciones como bollos, ñoquis, pabellón, sopa, hamburguesas, pizzas y más, todos elaborados con el toque distintivo del plátano verde. Esta propuesta no solo es deliciosa, sino también saludable, ya que el plátano verde es conocido por sus beneficios nutricionales y su versatilidad en la cocina.

“Preparamos empanadas con masa de plátano verde, que son súper crocantes rellenas de pollo, queso o carne. Para el almuerzo tenemos bollos de plátano verde, con una presentación muy vistosa, salen doraditos, acompañados con diversas salsas y ñoquis de plátano verde, que no son muy conocidos, pero justamente nos gusta mostrar esa versatilidad. En la cena, tenemos hamburguesas, que aunque no he encontrado la forma de hacer el pan a base del plátano verde, le doy el toque con lo que llamé ‘bastones de plátano verde a la francesa’ y la pizza, que es algo que a la gente le llama muchísimo la atención porque la masa es hecha a base de plátano verde, pero en este caso es horneada” explica Acevedo.

Detrás de cada platillo, se encuentra el espíritu emprendedor y la dedicación del propietario del Restaurant Plátanos Verdes. Su visión de crear un espacio donde el plátano verde es el protagonista ha dado vida a un lugar único que invita a disfrutar de la buena mesa y la hospitalidad.

“En mi mente esta idea nació hace bastante tiempo sin embargo por haber estudiado para cocina, pude trabajar también en varios restaurantes y ganar experiencia y ver también lo que se puede hacer, para no tener una competencia directa, sin no ser distinto. Este espacio fue acondicionado por mí persona, lo hice con mucho cariño y mucha pasión y así sigo trabajando para atender al comensal que viene a probar de nuestros platos”, comenta Acevedo.

Si estás en busca de una experiencia gastronómica auténtica y llena de sabor, no puedes dejar de visitar el Restaurant Plátanos Verdes. Abre sus puertas de martes a domingo desde tempranas horas de la mañana para ofrecerte lo mejor de la cocina a base de plátano verde.

Descubre la magia de sus creaciones y déjate conquistar por su propuesta culinaria única en la Urb. Fundalara (2da etapa) con Av. Capanaparo frente a los Edificios Los Cardones.

Para reservaciones comunícate al 0412-8038406 y en Instagram @platunoverdes.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto