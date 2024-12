Derecho a réplica: Caso Yznardi González

El pasado viernes 13 de diciembre, Yznardi González, de 35 años, fue detenido por miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB – D.A.E.T) en el municipio Morán del estado Lara. Esta acción generó una ola de comentarios e interpretaciones, muchas de las cuales pueden no reflejar la realidad de los hechos.

Donny Pérez, representante legal de la empresa Gourmex Solution C.A., ofreció su testimonio sobre los eventos ocurridos. Según Pérez, González es inocente y fue víctima de un procedimiento irregular.

«La PNB – D.A.E.T ingresó de manera mal intencionada y violentamente a la oficina donde él era asistente administrativo, llevándolo a él y pertenencias de la oficina que son de una actividad comercial lícita», afirmó Pérez.

Pérez destacó que los materiales y el dinero que fueron confiscados pertenecen a la empresa y no tienen relación con actividades ilícitas.

Así mismo, subrayó que esta no es la primera vez que su oficina es objeto de un allanamiento por parte de la PNB. «No es la primera vez que me pasa, ya hace meses el mismo organismo intentó irrumpir mi oficina».

En relación a las acusaciones de legitimación de capitales contra González, Pérez enfatizó que no hay evidencia que respalde tales afirmaciones. «En estos momentos mi empleado está aprehendido, lo están acusando de legitimación de capitales y él evidentemente no tiene nada, solo es un empleado. No hay manera de comprobar que tenga algún enriquecimiento ilícito», afirmó.

De este modo, Pérez hizo un llamado a las autoridades competentes para que se realice una investigación justa y transparente. «Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se haga justicia. Yznardi González y la empresa somos libres de las acusaciones realizadas. Confiamos en el Ministerio Público (MP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para esclarecer los hechos», concluyó.

