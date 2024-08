Declaran «Con Lugar» Amparo Constitucional contra decreto de Javier Oropeza que designaba alcaldesa encargada en Torres

En efecto, el pasado 26 de agosto, el Tribunal Superior Contencioso Administrativo del Estado Lara, llevó a cabo la Audiencia Constitucional en el expediente KP02-O-2024-000087, y luego de escuchar la intervención del profesional del Derecho, Juan Carlos Torrealba, abogado asistente de uno de los co accionantes del asunto, Concejal Richard Castillo, y la participación del Ministerio Público, el mencionado Tribunal concluyó que la acción extraordinaria se «DECLARABA CON LUGAR EN SU DEFINITIVA Y MANTIENE LA MEDIDA DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL DECRETO ANTES MENCIONADO, QUE HABÍA DICTADO EL ENTONCES ALCALDE, FRANCISCO JAVIER OROPEZA».

Según una fuente fidedigna del Edifico Nacional, Previo a la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, un grupo de ciudadanos, entre los cuales se encontraban un ex director de la alcaldia y el suplente del concejal Wilman Montero, argumentaron pretender ser terceros interesados alegando ser Sociedad Civil que apoyaba a Javier Oropeza, y ante los argumentos de la parte ACCIONANTE, se declaró «IMPROCEDENTE» tal requerimiento de los ciudadanos indicados, por carecer evidentemente de cualidad e interés legítimo para participar en la causa mencionada.

Llama la atención que, luego de los eventos del 30 de Julio, el entonces Alcalde del Municipio Torres, Javier Oropeza prácticamente se ausentó de la alcaldía, e incluso, ese mismo día pretendió sustituir a quien era su director general de Gobierno, Jesús Guillermo Gómez, mismo que también desde ese día está ausente de Carora, lo que resulta extraño que ello suceda exactamente el día en que por poco ocurre una masacre en la sede del Psuv Torres.

La misma fuente nos recordaba en los pasillos de los tribunales, que el verbo popular dice que «quien no la debe no la teme», y llama la atención que el burgomaestre torrense y varios de sus principales directores se hayan esfumado de la zona, y que peor aún, no acudan ante el organismo que investiga para demostrar su inocencia.

«Apartarse de la investigación, lejos de ayudar la teoría que quiere sostener Oropeza con los vídeos en las redes, parece acrecentar su presunta responsabilidad en los hechos mencionados», nos comenta el funcionario tribunalício presente en la audiencia.

Lo que si es cierto es que al ser declarado con lugar definitivamente el Amparo Constitucional ya señalado, deja totalmente sin efecto el decreto que designaba a la licenciada Iraida Timaure cómo Alcaldesa encargada, y por ende Fortalece la designación de LASMIT VERDE MEDINA, como legítima Alcaldesa encargada del municipio Bolivariano General de Division Pedro León Torres del Estado Lara.