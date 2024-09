De la oscuridad a la luz: El accidente que transformó a Bocelli

Durante el reciente Festival Internacional de Cine de Toronto, el cantante, Andrea Bocelli, estrenó su documental, donde narra su vida de su propia voz, además de allegados. El proyecto cinematográfico revela detalles desconocidos del compositor y uno de ellos, el momento en el que perdió la vista.

“Cuando era niño, me consideraban extremadamente miope. Podía ver todo, pero de cerca. Recuerdo muy bien el mundo que veía en ese entonces. Los colores, las texturas. Todo. ¿Cómo podría olvidar esos recuerdos?”, comienza contando Bocelli en el documental dirigido por Cosima Spender.

El hermano del cantante, Alberto, narra en el documental que a los de 3 años y medio, Bocelli fue operado 13 veces en Turín por un glaucoma congénito, pero en lugar de mejorar su situación fue todo lo contrario, por lo que luego fue enviado a un internado para personas con discapacidad visual.

“A los 7 años, Andrea fue enviado a un internado para personas con discapacidad visual porque ninguna escuela local lo aceptaba. Solamente venía a casa en vacaciones y durante el año lectivo, íbamos a visitarlo una vez al mes”, detalló Alberto.

«En el internado, solíamos jugar fútbol y un día me tocó ir a la portería. No sé por qué porque yo no había atajado nunca y, claramente, esa fue la primera y única vez que me tocó ser portero en toda mi vida. La pelota me golpeó en la cara y, a raíz del golpe, tuve una hemorragia… El resto es historia”, contó Andrea. “Fue entonces cuando cayó la oscuridad”, añadió su hermano.

Zuleydy Marquez con información de Notifalcón