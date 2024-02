Cristiano “CR7” Ronaldo del Al Nassr se pierde el duelo con Messi del Inter de Miami por lesión

No ha superado sus problemas físicos y será baja en el amistoso Al Nassr-Inter Miami.

El deseado duelo entre Cristiano Ronaldo y Messi finalmente no se producirá. El portugués no termina de superar los problemas físicos que arrastra y no estará en el amistoso que enfrentará mañana al Al Nassr con el Inter Miami. Según Arabic Sports, el portugués arrastra una lesión en el gemelo izquierdo que le podría tener ausente varias semanas más.

Al Nassr pospone su gira por China tras la lesión de Cristiano: “Hoy es un día triste”.

El pasado martes 23 de enero ya saltaron las alarmas sobre la posibilidad de que el duelo Cristiano-Messi no se pudiese ver, una vez que Al-Nassr anunció oficialmente la suspensión de la gira del equipo por China debido “a la condición física de Cristiano Ronaldo”. El mismo astro luso habló al respecto de su lesión: “Pido disculpas a todos los aficionados chinos. Sé que todos están tristes, y yo también, pero como saben, en el fútbol hay cosas que no se pueden controlar”.

