Copei exigió renuncia del rector Delpino tras su comunicado

Este lunes, el secretario general nacional del partido demócrata cristiano Copei, Juan Carlos Alvarado, exhortó a Juan Carlos Delpino a poner su cargo a la orden, como rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego del comunicado emitido a través de sus redes sociales.

Asimismo, manifestó que en este comunicado Delpino no menciona que la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no contaba con los parámetros establecidos.

«Si eso es así, porque usted no dijo que habían partidos políticos que no estaban cumpliendo con la Ley de partidos políticos, como por ejemplo, la tarjeta de la MUD. Si vamos a hablar de las leyes, usted sabe que la MUD no podía postular candidatos porque no participaron en dos procesos electorales (2018 y 2020).¿Por qué usted no lo hizo antes de la elección, por qué ahora?. ¿Por qué no habló el 21 de marzo para pronunciarse sobre las postulaciones», detalló.

Alvarado recordó que ese sector de la oposición, habla que tienen más del 80 % de las actas, a lo que se preguntó «¿por qué no se denunció entre los lapsos establecidos?». A su juicio, esto deja entre dicho la verdad, ya que el mismo rector Delpino admite que «no le impidieron estar en la sala de totalización, no lo hizo por una decisión propia».

El rector del CNE, Juan Carlos Delpino, apareció públicamente con un comunicado en su cuenta de X, luego de un mes del proceso electoral. Mediante la misiva, aseguró que no estuvo en la sala de totalización por decisión propia y que carece de evidencias del supuesto fraude que cantó la oposición sobre los resultados electorales que el CNE dio a conocer la noche del 28 de julio.

Carla Martínez / Con información de El Universal