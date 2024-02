Con un golazo del Vinotinto Darwin Machis, mantiene con vida al Cádiz en el empate 2-2 ante el Celta de Vigo

Un gol del venezolano en el minuto 100 permite al Cádiz seguir con opciones de permanencia. Los amarillos dieron la mejor versión del curso, pero no fue suficiente para ganar.

GOOOOOOOOOOL DE DARWIN MACHÍIIIIIIS!!!!

SE LO MERECÍAN LOS LOCALES! QUÉ GOLAZO DE DARWIN MACHÍIIIIIS! Se acaba de sacar un derechazo a la escuadra espectacular el venezolano desde fuera del área! Solo lo vio él. Increíble!

Frenético partido entre Cádiz y Celta, que acabó 2-2 con un gol de Machis en el minuto 100. El venezolano mantiene con vida a su equipo cuando casi se despedía de Primera. Los de Benítez aprovecharon sus ocasiones (solo tuvieron dos) y se conformaron. Los de Pellegrino dieron la mejor versión del curso, pero no fue suficiente para llevarse la victoria. La afición que no se merece esta situación, acompañó como siempre hace, desde antes del partido y en el inicio alentaron como viene siendo habitual. Estos ánimos parecieron calar en los jugadores que comenzaron ahogando al Celta en su propio campo, poniendo ritmo e intensidad. Pero en esto del fútbol no gana quien más intención pone. Gana el que ‘mata’ cuando llega al área. Aspas, en la primera internada de los de Benítez en el 11′, acalló los gritos de ánimo con el mismo gol que lleva marcando 15 años: recibe un balón en la frontal del área y de primeras y con el interior, acomoda la pelota dentro de la portería. Un juego de niños para él.

Muchos pensarían que sería el fin del Cádiz. Los de Pellegrino, antes de Sergio, se han hundido siempre que el rival se ha puesto por delante en le marcador, pero sorprendentemente no fue así contra el Celta. Que los amarillos se fueran al descanso sin goles fue por falta de acierto y no de ocasiones. En los últimos diez minutos del primer tiempo, Maxi Gómez, Juanmi y Alcaraz pudieron dar la vuelta al resultado con tres oportunidades claras. En la última de ellas, la del catalán, fue Guaita el que voló para negarle el gol. El descanso llegaba y el Celta se iba con un premio desmedido para lo poco aportado.

No se le puede poner un pero a la voluntad del Cádiz. La segunda parte comenzó de la misma manera, con Guaita poniéndose la capa para desbaratar el tanto del empate a un Alcaraz que se desesperaba por su poca fortuna. Tan volcado estaba el equipo de Pellegrino, que en un desbarajuste defensivo echó por tierra el esfuerzo realizado. Javi Hernández perdió la marca en un envío de Manu Sánchez y Swedberg entró solo en el segundo palo para poner el 0-2.

Con todo perdido Pellegrino hizo cambios en busca de un imposible. En el 66′, Guardiola, que acababa de entrar, se inventó un pase desde la izquierda con destino Juanmi, que acabó dentro de la portería tras un sutil toque del ariete (1-2). Los amarillos volvían a creer. Lo intentaron los locales una y otra vez, ante un rival que comenzó con las típicas triquiñuelas del que va ganando y sufre. A base de percutir, así llegó la igualada del Cádiz. Machis, en el 100′, hizo un tanto marca de la casa, con un zurdazo teledirigido a la escuadra. Quizá el aficionado cadista no hubiera firmado el empate antes del encuentro, pero la manera en la que se dio supo a victoria. Al final del encuentro hubo comunión entre jugadores y la hinchada amarilla. Hay vida. Hay Liga y por ellos no será.

Cambios

Jaílson (56′, Renato Tapia), Williot Swedberg (56′, Tadeo Allende), Sergi Guardiola (64′, Maxi Gómez), Rominigue Kouamé (64′, Gonzalo Escalante), Chris Ramos (64′, Rubén Sobrino), Óscar Mingueza (74′, Javier Manquillo), Tasos Douvikas (74′, Jørgen Strand Larsen), Carlos Domínguez (83′, Williot Swedberg), Joseba Zaldúa (85′, Iza Carcelén), Darwin Machís (86′, Robert Navarro)

Goles

0-1, 10′: Aspas, 0-2, 57′: Williot Swedberg, 1-2, 65′: Juanmi, 2-2, 99′: Machís

Tarjetas

Arbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias

Arbitro VAR: César Soto Grado, José Carlos Escuela Melo

Renato Tapia (32′,Amarilla) Manquillo (40′,Amarilla) Juanmi (71′,Amarilla) Aspas (75′,Amarilla) Rubén Alcaraz (85′,Amarilla)

