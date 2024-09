Cofundador de Telegram comenta por primera vez su detención

El cofundador de Telegram, Pável Dúrov, comentó este jueves por primera vez su detención en París por las autoridades franceses, que tuvo lugar hace dos semanas.

«El mes pasado fui entrevistado por la Policía durante cuatro días después de llegar a París. Me dijeron que podía ser personalmente responsable del uso ilegal de Telegram por parte de otras personas, porque las autoridades francesas no recibían respuestas de Telegram», escribió Dúrov en su canal en la red social.

«Detención sorprendente»

El empresario de origen ruso calificó de «sorprendente» su detención por las autoridades francesas por tres razones. Primeramente, indicó que «Telegram tiene un representante oficial en la UE que acepta y responde a las solicitudes» de los países de la Unión y que podría haberle aclarado cualquier asunto al Gobierno francés. Segundo, Dúrov destacó que las autoridades galas «disponían de numerosas formas» de ponerse en contacto con él personalmente, ya que acudía con frecuencia al consulado de Francia en Dubái. «Hace un tiempo, cuando me lo pidieron, les ayudé personalmente a establecer una línea directa con Telegram para hacer frente a la amenaza del terrorismo en Francia», aseveró.

El tercer motivo que esgrimió el empresario es que, «si un país no está satisfecho con un servicio de Internet, la práctica establecida es iniciar una acción legal contra el propio servicio». «Utilizar leyes de la era pre-smartphone para acusar a un CEO de delitos cometidos por terceros en la plataforma que gestiona es un enfoque equivocado», manifestó.

«No hacemos esto por dinero»

El cofundador de Telegram sostuvo que «establecer el equilibrio adecuado entre privacidad y seguridad no es fácil», pero aseguró que su compañía colabora con reguladores de diferentes países para encontrar el «equilibrio adecuado». «Estamos dispuestos a abandonar los mercados que no son compatibles con nuestros principios, porque no hacemos esto por dinero. Nos mueve la intención de hacer el bien y defender los derechos básicos de las personas, especialmente en lugares donde se violan estos derechos», precisó.

Según Dúrov, Telegram no es perfecto, pero «las afirmaciones en algunos medios de que Telegram es una especie de paraíso anárquico son absolutamente falsas». En este contexto, el empresario indicó que millones de mensajes y canales dañinos son eliminados en Telegram cada día, lo que está reflejado en los informes de la empresa.

Además, Dúrov explicó que el «abrupto aumento» del número de usuarios de Telegram a 950 millones facilitó a los delincuentes el abuso de la plataforma, y prometió que la empresa introduciría pronto cambios para mejorar su seguridad. «Espero que los eventos de agosto resulten en hacer a Telegram —y a la industria de las redes sociales en su conjunto—más seguro y fuerte», aseveró. Al mismo tiempo, el empresario agradeció a todos por «su apoyo y cariño» y por los memes que inundaron las redes sociales tras su detención.

Detención y liberación

Dúrov fue detenido el 24 de agosto tras bajar de su avión privado en la pista del aeropuerto de París-Le Bourget, a donde llegó desde Azerbaiyán. Sobre él pesaba una orden de búsqueda emitida por las autoridades francesas, que le acusaban de varios cargos vinculados a «conspiración criminal», «blanqueo de delitos», así como permitir transacciones ilícitas a una banda organizada, crímenes conectados con la criptografía, fraude, pornografía, entre otros.

Su detención temporal terminó el pasado miércoles cuando fue imputado y puesto bajo vigilancia judicial con la condición de pagar una fianza de cinco millones de euros y la prohibición de salir de Francia.

Carla Martínez / Con información de RT