Chef Emerson Freitez resalta los 472 años de Barquisimeto con un monumental Obelisco de chocolate

Barquisimeto, la capital del estado Lara, celebra este año un hito significativo: sus 472 años de fundación. En medio de esta conmemoración, el reconocido chef Emerson Freitez ha decidido rendir un homenaje único a su ciudad natal a través de una obra maestra culinaria: Un obelisco monumental hecho completamente de chocolate. Este gesto no solo resalta la rica historia y cultura de Barquisimeto, sino que también lanza un llamado urgente a preservar la dulcería criolla tradicional que ha sido parte integral de la identidad larense.

La elección del chocolate como medio para celebrar este aniversario no es casual. Para Freitez, el cacao es mucho más que un simple ingrediente; es un legado ancestral que conecta a Venezuela con el mundo. A través de su obra, el chef busca resaltar la importancia de la dulcería criolla, una expresión cultural que ha sido transmitida de generación en generación y que forma parte integral de la identidad larense.

La creación del chef Freitez no es solo un deleite visual; cada capa y detalle del obelisco cuenta una historia sobre las tradiciones dulces que han perdurado a lo largo del tiempo. Freitez, conocido por su enfoque innovador en la repostería, ha utilizado técnicas modernas para dar vida a esta estructura monumental: «Me tomó dos días poder elaborar esta pieza«, señaló.

Pero no solamente presentó un Obelisco de Chocolate en los 472 años de Barquisimeto, también elaboró un cuatro para resaltar a la Ciudad Musical de Venezuela: «Tenemos el mejor cacao del mundo, en esta ocasión la casa Makonnelli me apoyó nuevamente con el chocolate para elaborar estas piezas en una alianza con DUSA y Gente Lo Nuestro, por las 472 razones que nos invitan a celebrar el aniversario de Barquisimeto«, expuso.

Llama a preservar la dulcería criolla

En el marco de esta actividad, el reconocido Chef también se refirió a la dulcería criolla tradicional e hizo un llamado a preservarla en el tiempo, debido a que esta práctica ancestral se ha ido perdiendo con las nuevas generaciones: «Soy participe de que eso no se puede ir, ni olvidar. Yo soy amante del dulce más dulce, por eso amo muchas cosas tradicionales«, expresó.

De este modo, afirmó que su dulce favorito es el arroz con leche: «La tradición no puede pasar, son recuerdos y generaciones emotivas que nos ayudan a seguir y a crear«, indicó el Chef desde su restaurant Arte Comestible.

Barquisimeto, ciudad de mi vida

«Lo primero que pienso cuando me dicen Barquisimeto es en el Na Guará. También pienso en el gentilicio, somos un pueblo muy gentil, calurosos y gente muy amable. Yo me siento muy reflejado con eso, cada vez que me toca viajar a otros países u otras ciudades«, destacó el Maestro Freitez.

Formación

Freitez además es uno de los que ha formado más cocineros y pasteleros en el estado Lara, recalcando que es necesario seguir fortaleciendo las academias que ya existen en la entidad: «Hemos graduado gente muy profesional. Yo tengo alumnos míos en Inglaterra, España, Francia, Estados Unidos y en toda Latinoamérica«, recordando que uno de ellos obtuvo el mejor pan de masa madre en la madre patria.

«Es mejor fortalecer las escuelas que ya están. Hay mucho talento aquí en Barquisimeto«, detalló el Maestro.

«El pepito ya es un patrimonio a nivel nacional»

Seguidamente, al ser consultado sobre la cocina larense, no dudo en asegurar que el pepito se ha convertido en una referencia gastronómica de Barquisimeto: «El pepito ya es un patrimonio a nivel nacional«, exclamó el Chef Emerson Freitez, al ser consultado sobre esta creación de César Matute, Roger Matute y Pepe Freire.

«Nos mencionan mucho por el pepito, pero tenemos platos emblemáticos con el chivo, pero el pepito puede entrar en los platos emblemático, también tenemos el queso relleno, Tarkarí de Cordero o de Chivo«, señalando que los disfruta al 100%.

Para finalizar, envió un mensaje a Barquisimeto y a los Guaros: «Barquisimeto te amo, te tengo en el corazón siempre y estoy muy orgulloso de ser de aquí y de los Cardenales de Lara«, recalcó.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto