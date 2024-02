Carnaval de Río de Janeiro: Una fiesta llena de magia, color, Samba y alegría

Los Carnavales de Río de Janeiro en Brasil, son los más conocidos en el mundo, estos tienen una mezcla de colores, ritmos, bailes y música que hacen vibrar a todos aquellos que lo presencian.

Los Carnavales han sido una fiesta masiva durante siglos, cuenta sus orígenes en la antigua Roma, donde las celebraciones tenían como objeto festejar la llegada de la primavera. Posterior a esto hubo una expansión de estas costumbres europeas y es mediante la conquista que llega el Carnaval a Sudamérica.

Es posible que no exista una fecha más ansiada en el calendario de los cariocas, que la semana en la que se festejan los días de carnaval, esta es una de las celebraciones más multitudinarias y no hay un habitante de esta ciudad que no participe en ellos, es tanto así que todos los años miles de extranjeros llegan a Río “hipnotizados” por el ritmo de la Samba.

Una semana entera de desfiles de Samba y coloridos vestuarios. Las fechas están ligadas al calendario de la Iglesia católica y se fijan en función de la Semana Santa, la Cuaresma y el Miércoles de Ceniza.

El Carnaval se alimenta de raíces históricas y es una de las fiestas de conjugación de alegría, colores y música más celebradas en el mundo.

La Samba, símbolo de fiesta en Brasil

La Samba, en el Carnaval de Río de Janeiro, es indispensable, ya que la música y el baile son característicos en el desfile.

Si has escuchado la palabra Carnaval seguramente has oído hablar de Samba que representa tanto el ritmo como el baile. Estos desfiles son verdaderos espectáculos llenos de color, ritmo y alegría que cautiva a los espectadores.

Y no hablamos de solo de sus majestuosas carrozas, ya que en estas comparsas van las filas de las mejores Escuelas de Samba de Río de Janeiro, que compiten ferozmente cada año. En cada una de ellas desfilan entre 3 mil a 5 mil personas.

Este despliegue artístico esta rodeado de carrozas, resultado de un año de preparación que comienza inmediatamente después del carnaval anterior.

Esta representación artística, nativa de las fiestas africanas, llegan a Sudamérica hace más de dos siglos. Dentro del Carnaval juega un papel fundamental, en primer lugar porque la Samba pertenece a esos rasgos que son de carácter histórico y definen la tradición del las fiestas carnestolendas. Y en segundo lugar, porque el baile es de una belleza y una sensualidad tal, que se ha convertido en uno de los atractivos más importantes.

El Sambódromo

El Sambódromo es el epicentro de las fiestas en Río, con al menos 700 metros de largo, esta infraestructura inaugurada en 1984, se ha convertido en un ícono cultural y arquitectónico de la ciudad.

Este emblemático espacio fue diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer, famoso por sus ideas modernistas, medios locales señalan que se construyó en tiempo récord de apenas cuatro meses.

También conocido como la “Samba Passarela”, se divide en 13 sectores y ofrece cuatro tipos de localidades, con una capacidad total para 75 mil espectadores.

A demás de los desfiles, durante el carnaval también se realizan numerosas fiestas callejeras, conciertos, concursos de disfraces y eventos culturales que hacen que la ciudad entera se convierta en una gran fiesta. Sin duda, los carnavales de Río son una experiencia única que se debería vivir al menos una vez en la vida.

En resumen, los carnavales de Río de Janeiro son una celebración inigualable que combina tradición, cultura y diversidad, en un ambiente de celebración y vitalidad ¡No te pierdas la oportunidad de sumergirte en esta increíble fiesta llena de magia color, Samba y alegría!

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto / Con información de CB y RC