Cardi B casi pierde a su bebé tras sufrir un accidente en su casa

La rapera Cardi B casi pierde a su bebé tras sufrir una grave caída en su casa. La cantante narró el hecho este jueves 8 a través de una transmisión vía Twitter Spaces. “Fue un accidente rarísimo, que se volvió tan severo al punto que me sentía paralizada”, dijo a sus seguidores.

Solo una semana atrás, la artista había dado a conocer el público que estaba esperando a su tercer hijo con el rapero Offset. Un día antes, también había solicitado el divorcio a su esposo tras seis años de matrimonio.

La intérprete contó el percance médico que casi la lleva a sufrir un aborto. “Estaba bajando las escaleras y me resbalé un poco.Prácticamente, me caí pero trataba de sostenerme de la baranda”, explicó.

“Noté que no podía caminar y que sentía dolor en la parte baja del abdomen”, precisó. Como su embarazo le provoca cierta incomodidad en esa región, no le prestó mucha atención y decidió dormir para descansar un rato.

“Cuando me desperté no podía mover la parte inferior de mi cuerpo. O sea, apenas mover mi pie hacía que me doliera el vientre. No me podía mover. Me sentía paralizada”, citó PEOPLE.

La rapera y su familia se alarmaron y llamaron a una ambulancia para ir al hospital. Tras ser examinada, le detectaron que había sufrido un desgarro en un ligamento de la pelvis. “Es justo donde estaba la cabeza de mi bebé”, agregó. “Comencé a dilatar y estaba sufriendo contracciones cada dos minutos por un día entero”.

Por la salud de su bebé, el personal la vigiló de cerca. “Sentía mucho dolor y no pude moverme por dos días enteros”. Según contó, los doctores luego la dieron de alta pero le han recetado terapia además de analgésicos.

Este es el tercer embarazo de Cardi B, quien ha vivido una relación intermitente con Offset desde que se casaron en 2017. Juntos, tienen dos hijos: Wave Set, de 2 años, y Kulture Kiari de 6.

