Candidato presidencial Benjamín Rausseo negó que haya una renuncia masiva de miembros de su partido

Benjamín Rausseo, candidato presidencial independiente y mejor conocido como “Er Conde del Guacharo”, aseguró que no existe una renuncia en su partido político e indicó que no está mal que algunos se vayan, mientras los que se queden sean para trabajar en pro del país.



“No me disgusta que algunos se vayan. Necesitamos venezolanos preparados, que estén preparados y que quieran trabajar con eficacia y honradez”, comentó.



Por otra parte, Rausseo indicó que está abierto a reunirse en algún momento con la Plataforma Unitaria, aunque confesó que hasta ahora no lo han invitado algún encuentro.





“No me cierro a conversar con ninguno, hasta ahora no he recibido invitación de la Plataforma ni me han invitado a conversar con el candidato, pero estamos abiertos. Con Maduro no tendría nada que conversar porque no tenemos temas en común“, destacó.



Asimismo, dejó abierta la posibilidad de adherirse al candidato de oposición que lidere las encuestas. Recordó que el fin de su postulación es lograr unir “los dos pedazos”.

Oriana Lorenzo con información de El Universal