Cámara de Comercio en Lara: El 70% de la economía es informal y no pagan impuestos

El Director de la Cámara de Comercio del estado Lara, José Vicente Ríos, hizo el llamado a los tres niveles de Gobierno a establecer un diálogo hablando sobre la Ley de Armonización Tributaria y también pidió incorporar al comercio informal al mercado formal, debido a que según estudios que manejan, ellos representan el 70% de la economía del país, sin generar ningún tipo de tributos al Estado venezolano, para el beneficio de la población.

“A finales del año 2023, cuando la actividad económica estaba de vacaciones, algunos municipios del estado Lara promulgaron ordenanzas económicas inconsultas, las publicaciones donde se invitaba a la consulta pública, fueron publicadas después del hecho legislativo. Por lo tanto no pudimos aportar nuestra posición técnica con respecto a esto“, indicó Ríos desde la sede de esta instancia en Barquisimeto.

Con respecto a la Ley de Armonización Tributaria, era un clamor empresarial ante el abuso cometido por algunos municipios del país: “Quiero acotar que ningún municipio del estado Lara estaba dentro de los municipios donde se cometieron los abusos. Aquí había un régimen tributario competitivo con respecto al resto del país“, expresó Ríos, informando que algunos municipios se fueron al tope de ley y por lo tanto se deben crear mesas técnicas.

De este modo, apuntó que existe la viabilidad planteada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de dupliar la recaudación, pero afirmó que no necesitan aumentar los impuestos: “Si tu incorporas al 70% de unidades económicas que no pagan impuestos lo puedes hacer. Necesitas conseguir ese 70% y traerlo al sector formal de la economía, porque ese 70% no aporta nada“, dijo Ríos, refiriéndose al comercio informal.

Para finalizar, dijo que algunas exoneraciones deben mantenerse y otras desaparecer, para cuidar al productor y también al consumidor: “El producto importado no puede ser más barato que el local“, concluyó.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto