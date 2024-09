¡Calidez humana! Barquisimetanos destacan lo que más les gusta de su ciudad

En el marco de la celebración de los 472 años de Barquisimeto, el equipo de Noticias Barquisimeto realizó una consulta en el centro de la ciudad para conocer qué es lo que más les gusta a los barquisimetanos de su tierra natal.

Sin duda, los barquisimetanos han creado una identidad que los diferencia del resto de los venezolanos, destacando por su amabilidad y atención, cualidades que les permiten ganarse el corazón de las personas a donde quiera que vayan.

“Dios nos dio un don a nosotros los guaros, somos muy serviciales y atentos. Entre todos los venezolanos, los más atentos somos los barquisimetanos, es lo más bello que hay”, comentó Arcelio Díaz.

Marcela González, quien vive en La Caldera, manifestó que lo que más le gusta es “la gente porque es muy amable”.

“Todo lo de Barquisimeto me gusta, el trato de las personas, la ciudad en general es muy bonita”, dijo Flor García.

Una de las cosas que más enorgullece a los barquisimetanos es poder disfrutar cada tarde de los colores de los crepúsculos, cada uno más bonito que el otro. Además, el clima de la ciudad es otra de las cualidades que destacan, ya que, a pesar de ser cálido como su gente, la brisa que sopla les proporciona una sensación de frescura.

Valentina Marrero, destacó que lo que más le gusta de la ciudad son «Los crepúsculos de Barquisimeto son los más bonitos que he visto. Cada tarde, el cielo se pinta de colores increíbles que llenan de magia y tranquilidad el ambiente. Es un espectáculo que no me canso de admirar».

Neiber Castellanos agregó: “Siempre he vivido acá, todo está cerca y hay de todo. También me gustan los monumentos naturales y los creados por el hombre”.

José Mendoza resaltó: “Me gusta todo y la gente, somos lo mejor”. Alejandro Oviedo, dijo: «Lo que más destaco de la ciudad es la organización, creo que es una de las ciudades mejor planificadas de Venezuela».

¡Naguara! a través de esta consulta pudimos constatar el profundo amor y orgullo que sienten los barquisimetanos por su ciudad, una tierra llena de encanto, calidez y belleza natural. ¡Feliz aniversario, Barquisimeto!

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto