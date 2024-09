Biden explica por qué ya no puede salir a la multitud

El presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró este lunes que el Servicio Secreto del país le prohíbe salir a la multitud, aseverando que «es demasiado peligroso».

Al ser preguntado sobre cómo se siente en la carrera presidencial con Kamala Harris, el mandatario indicó que se siente bien y agregó: «Pero ya no puedo salir a la multitud, el Servicio Secreto no me lo permite».

«Porque dicen que es demasiado peligroso. Nadie puede salir», dijo.

El Servicio Secreto de EE.UU. fue fuertemente criticado por el manejo de la seguridad de Donald Trump cuando fue atacado a tiros durante un mitin electoral a mediados de julio.

A finales de julio, la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, renunció tras la indignación generalizada ante el incidente, que resultó en «el mayor fallo operativo» en décadas. «Como directora del Servicio Secreto de EE.UU., asumo toda la responsabilidad por cualquier fallo de seguridad», dijo Cheatle en ese entonces.

Además, se reportó que al menos cinco miembros del Servicio Secreto de EE.UU. fueron puestos bajo licencia administrativa.

Carla Martínez / Con información de RT