Benjamín Rausseo, mejor conocido como «El Conde del Guacháro» por su carrera como comediante, afirmó en una entrevista para Forbes que, los venezolanos necesitan una tercera opción o «tercer vía», más allá del oficialismo y la oposición democrática agrupada en la Plataforma Unitaria.

Leer también: AN inicia consulta nacional para debatir cronograma electoral

Benjamín Rausseo: ”Venezuela necesita una tercera vía, más allá de Maduro y la Plataforma Unitaria”

Benjamín Rausseo reconoció que no será tarea sencilla derrotar al chavismo en las presidenciales que deben llevarse a cabo este año, por lo que subrayó que la votación de todos los que quieren un cambio político debe ser masiva.

”Queremos un cambio” Benjamín Rausseo

– No decimos que sea fácil. En mi pueblo dicen el que está montado, no quiere que lo tumben. El gobierno hará todo lo que esté a su alcance para permanecer en el poder. Quienes estamos a favor de un cambio, necesitaremos hacer lo extraordinario, llegar al límite de lo humanamente posible, para que podamos cambiar este sistema político. Estamos luchando contra un grupo de personas que llevan 25 años en el poder, están acostumbrados y no quieren abandonarlo.

Sin embargo, creo que con una votación masiva nuestra victoria y nuestro cambio serán irreversibles. Yo digo que tiene que ser una votación masiva para que no haya dudas de que el resultado es el que quería el pueblo, para que la comunidad internacional pueda reconocerlo.

Ahora la MUD, o Plataforma Unitaria como se la conoce ahora, tiene su candidato. Pero creo que Venezuela tiene derecho a abrazar una tercera vía, nuestra vía independiente. En 25 años, la MUD casi siempre presentó un candidato unitario. ¿Pero cuáles fueron los resultados?

También queremos que el mundo sepa que no se trata sólo de la MUD (o Plataforma Unitaria) y el gobierno. Hay una gran parte de la población que no está representada en ninguno de ellos y merecen ser escuchados.

En esta línea, estimó que Venezuela no necesita un político tradicional sino una persona «que pueda unir a un pueblo verdaderamente dividido, no un grupo de políticos divididos. Tengo la capacidad de unir a nuestro pueblo bajo un proyecto común precisamente porque no he sido un político tradicional involucrado en este conflicto de 25 años».

Noticierodigital