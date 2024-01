Benjamín Rausseo: “El Conde” arranca su campaña “El cambio que une” desde Táchira

Reuniones y caminatas, visitas por varios barrios y mercados populares, reuniones con dirigentes de base y encuentros directos con sectores populares del Táchira, marcan las actividades que desarrolla Benjamín Rausseo “El Conde”, en la primera fase de su arranque de campaña.

“Apenas estamos comenzando a calentar los motores”, indicó Agustín Berrios director del comando de campaña de Rausseo.

Benjamín Rausseo es un empresario, actor de comedia y educador, que viene desde fuera de los dos polos tradicionales de la confrontación política a meterse de lleno con sus pies en la arena política con una campaña que pretende colocarse en el centro y disputarle el poder a la polarización.

“Su mensaje es de esperanza y reconciliación para sacar a Venezuela adelante”, declaró Berrios.

Por eso la consigna central es: “El Cambio que Une”, agregó.

El aspirante a la Presidencia de la República, envió un mensaje vía redes sociales en el que señaló que está dispuesto a moverse por todo el territorio para convocar a todos los venezolanos sin discriminación y respetando su ideología y procedencia política, para un esfuerzo por reconstruir al país.

“Quiero comprometerme a que trabajaré sin descanso con todo el tiempo y la vida lo que me dé Dios para lograr rescatar a nuestro país y hacerlo grande. La vida la voy a dedicar a recuperar la dignidad de ser un ciudadano venezolano, en Venezuela y el mundo. Y con todas las fuerzas que me dé mi corazón y mi alma recorrer el país para buscar a los mejores y reconstruir nuestra patria”, dijo Rausseo en el mensaje del día de su cumpleaños 63.

Asimismo fueron difundidas imágenes de caminatas con un tema musical que hace alusión a los mensajes centrales de la campaña: “Con Rausseo me resteo,

el futuro ya está aquí. ¡Venezuela grande… cuenta conmigo! El cambio que une”.

Benjamín Rausseo ha señalado que ahora desde la política puede aportarle al país toda su experiencia gerencial y académica. El candidato viene recorriendo el país de muy bajo perfil construyendo estructuras. Pero ahora ya salió al ruedo públicamente de manera definitiva, por eso viajó al Táchira, donde transitó por el Puente Simón Bolívar como reflejo “de los que estamos dentro y los que están fuera sin que su corazón se haya ido”, afirmó el candidato.



“Todos podemos hacerlo posible. Ya lo hemos demostrado. He trabajado por mí, por mi familia, por mis hijos, por mi entorno cercano que cada día se hace más grande y ahora me toca trabajar por Venezuela para darle todo de mí y devolverle algo de lo mucho que me ha dado. Este país se lo merece”, dijo “El Conde” al salir de una reunión con dirigentes populares en el Táchira.

Rausseo cree que no se puede reconstruir el país sin reconciliarlo. Que hay que estar a la altura de un pueblo que reclama atención, seguridad jurídica, condiciones para prosperar, confianza y esperanza.

Finalmente dijo: “¡Vamos con todo! ¡Firmes y sin retroceso!”.

Nota de prensa