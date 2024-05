Benjamín Rausseo deja abierta la posibilidad de reunirse con la Plataforma Unitaria

"No me cierro a conversar con ninguno, hasta ahora no he recibido invitación de la Plataforma ni me han invitado a conversar con el candidato, pero estamos abiertos. Con Maduro no tendría nada que conversar porque no tenemos temas en común", dijo