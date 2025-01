Barquisimeto enamoró a los feligreses

Más de 200 hoteles a su máxima capacidad, plazas totalmente acondicionadas, vías rehabilitadas y un operativo de contención y aseo inmediato que dejó a la ciudad, en horas apenas, como nueva, marcan la diferencia este 2025 en el crecimiento y la capacidad urbana y turística de la ciudad capital larense.

Más de 1 millón de visitantes foráneos fueron testigos del despliegue y de las mejoras realizadas por toda la ciudad que ha engranó a las instancias municipales en el solo objetivo de llevar a feliz termino tan importante evento religioso.

Para Aimara Figueroa, residente de Acarigua y fiel devota de la Divina Pastora, esta vez se desbordó la fe en un Barquisimeto más bonito que en años anteriores.

«Tenía tiempo sin venir pero esta vez me lo propuse y vine a reencontrarme con mi virgen, con nuestra Divina Pastora, me voy muy contenta porque vi a Barquisimeto con otra cara, ha cambiado mucho se ve una ciudad muy colorida con muchos espacios para visitar. Yo fui con mi familia al Obelisco y al centro de la ciudad y de verdad que están impecables, la plaza Bolívar está hermosa así que me voy con ganas de volver muy pronto», dijo Figueroa.

Sergio Duran, también turista, destacó la capacidad organizativa para este evento de gran magnitud al que calificó como admirable.

«En esta procesión me gustó mucho la atención y el despliegue de seguridad, igualmente lo bien cuidado que están los parques y plazas, me impresionó mucho que en apenas unas horas la ciudad parecía no haber pasado ninguna procesión, estaba totalmente limpia, eso me pareció muy admirable», asintió.

Como parte del Plan Cuidad que se ejecuta cotidianamente, se han rehabilitado más de 120 plazas, parques y otros espacios públicos de recreación, se han reacondicionado 170 canchas deportivas, se trabajó en el bacheo de más de 8 kilómetros de vías para el evento mariano, se ejecuta un plan de señalizacion urbana para fortalecer la orientación turística y se han incrementado rutas de transporte público y privado, números que reflejan el trabajo redoblando para hacer de Barquisimeto un destino permanente.

