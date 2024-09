«Barquisimeto ciudad de mi vida» Robert Pérez: “Un macizo Guayanés sembrado a orillas del Turbio”

Dedicado al béisbol venezolano, nació en San Félix, estado Bolívar, se radicó en 1988 en Barquisimeto y su amor por Cardenales de Lara lo unió a la ciudad crepuscular. Él es la ”pared negra’‘ Robert Pérez, un “macizo guayanés” sembrado a orillas del Valle del Turbio.

Nacido un miércoles 4 de junio de 1969 en el estado Bolívar, Robert Alexander Pérez a través de los años se fue haciendo más barquisimetano y aclamado por los larenses, que de una manera u otra lo hicieron parte de su idiosincrasia, y es que sus momentos de gloria con los “Pájaros Rojos” sobrepasan cualquier registro en la pelota venezolana.

Además de ser uno de los jugadores con más cuadrangulares de la LVBP (125), es el toletero que más carreras impulsó en toda la historia de la pelota criolla con 739 en 27 campañas.

Arribó en 1988 a Barquisimeto, “Ciudad de mi Vida” siendo un muchacho de tan solo 19 años, con el apoyo de Domingo Carrasquel. Aquél joven sonriente, educado y espigado, daba sus primeros pasos con el equipo de sus sueños, no obstante, en la temporada 1990-1991 logró la hazaña que lo proyectó como uno de los peloteros más respetados por todos los ‘‘guaros’‘, tras levantar el primer trofeo de los ”pájaros barquisimetanos’‘.

Leer también: Claudia Elena: La heredera artística de Armando Villalón



El béisbol lo trajo a “Barquisimeto Ciudad de mi Vida”

Robert Pérez, inmediatamente al ver a Barquisimeto quedó encantado, era un prospecto con mucha ilusión que ya en las emisoras su nombre se escuchaba de la manera más enfática.

Consecuentemente, Robert terminó convirtiéndose en un hombre prominente de la pelota caribeña, fue apodado ‘‘La Pared Negra” del béisbol de Venezuela y durante 3 décadas deleitó a cada uno de los aficionados que lo ‘inmortalizaron’ con sus hazañas, jonrones y campeonatos.

Primeras vivencias en Barquisimeto de Robert Pérez

”Mi primera estadía fue en el terminal cuando llegué a Barquisimeto hace exactamente 35 años, la primeras cosas que miré con determinación fueron el estadio Antonio Herrera Gutiérrez y el Obelisco, esas fueron mis impresiones al arribar a esta ciudad porque aterricé aquí por el béisbol”.

¿La decisión de quedarse en Barquisimeto?

R: Domingo Carrasquel y el Cardenales me invitaron al estado Lara, el trato que me dieron los larenses fue lo que me hizo quedarme en la fresca ciudad que era por aquél entonces, Barquisimeto ahora para mí es mi casa

¿La anécdota más extraña en la ciudad crepuscular?

R: Como bien saben soy guayanés y cuando estaba en el terminal de la 42 a eso de las 2 y 30 am, venía sin mucho dinero en el bolsillo desde un autobús que agarré en Guayana y en la mañana, le pregunté a las personas que yo iba al estadio, en eso se me acercaron y me dijeron que al frente del terminal pasaban los taxis.

Pensé en ese instante que un taxi era un libre, porque en Guayana no le dicen así a las busetas y en ese momento respondí con un no de asombro varias veces y ahí entendí que le decían taxi a los autobuses de transporte, siendo la anécdota que nunca olvidaré.

También te puede interesar: Larense Freddy Vargas jugará con el Maccabi Bnei Reineh de Israel

”El trato del barquisimetano no tiene comparación”

”Barquisimeto es muy bonito, yo por dónde camino, la gente me saluda, me conoce, me señala e incluso hay una calle que lleva mi nombre y en varios lugares hay fotos mías sobretodo en las paredes, haber quedado campeón con el Cardenales y ser catalogado como uno de los mejores peloteros del béisbol venezolano, a mí me llena de orgullo, porque me ven con mucho respeto y disciplina, es decir como un ejemplo a seguir”.

¿El plato favorito de Robert Pérez?

R: Yo soy oriental, a mi me gusta el pescado, pero aquí hay muchas variedades de comida que hace el guaro, soy criollito de comer la caraota, el arroz, la tostada y platano, las arepitas pero yo soy de los que les gusta comer casabe.

La fuente de inspiración: Su familia

”Mi mamá, mi esposa, mis hijos y mi papá son mi fuerza, ya mi padre no está, pero todo lo que he hecho ha sido por mi familia en general. Y siempre desde que me retiré quise ser mánager, quedamos campeones con Marineros de Carabobo, también he estado como coach de bateo y este año regreso con los Navegantes del Magallanes en la LVBP, sin embargo; Como guaro que soy, el regreso a Cardenales va a llegar en cualquier momento porque yo llevo un cardenal en el pecho y mi corazón es rojo, rojito”. Concluyó Robert Pérez “Un macizo Guayanés sembrado a orillas del Turbio”

Noticias Barquisimeto