Barquisimetanos aprovecharán el “puente” para descansar y compartir en familia

Este fin de semana los venezolanos tendrán libre los días viernes, sábado y domingo por el feriado nacional del 19 de abril, donde algunos optarán por viajar a otros destinos locales o nacionales, mientras que la mayoría va a quedarse en casa por temas económicos o por compartir junto a sus familias después de la jornada laboral.

Liz Carlis Víveres señala que se quedará en casa durante todo este fin de semana: “No me gusta salir estos días, yo prefiero quedarme en casa“, manifestó la señora. Estefany Álvarez dice que si frecuenta un destino local: “Yo viajo para Sanare porque tengo familia y comparto con ellos allá“, expresó al ser consultada.

Willianny Ollarves, apuntó que se queda en casa porque tiene varios niños pequeños: “Nos quedamos compartiendo con los niños en familia“, señaló. Diana Colmenarez dijo durante la consulta que también se queda en casa: “Mi esposo trabaja mucho y generalmente esos días nos dedicamos a descansar“, enfatizó.

Jennifer Salas, si afirma que constantemente visita múltiples destinos: “Siempre estoy días compartimos en familia pero también nos vamos de viaje, mayormente vamos para Agua Blanca pero siempre estamos conociendo lugares“, exclamó.

Carolina Suárez dice que no puede viajar porque debe cuidar de su padre, quien está afectado de salud y finalmente Wilmer Di Filippo, manifestó que no sale por temas económicos: “Yo me quedo en la casa porque no hay plata para viajar“, finalizó.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto