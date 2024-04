“Ayúdenme a hacer justicia”: Exclama joven modelo agredida en su rostro por sujeto en Barquisimeto

El pasado sábado 23 de marzo la joven modelo barqusimetana Marluis Hernández, fue agredida por un sujeto de nombre Julio Mejías, mientras se encontraba compartiendo con un grupo de amigas en el restaurant “Nativo Bar”, ubicado en el hotel Jirahara de esta ciudad, por lo que tuvo que ser llevada de emergencia a la Clínica Canabal donde le suturaron 14 puntos.

La víctima, con pruebas fotográficas y documentos originales, acudió a nuestra redacción para hacer público estos graves hechos que afectaron, no solo su aspecto físico tras la agresión del denunciado, sino también su condición psicológica y económica, por lo que pide se “haga justicia” y que los organismos de seguridad procedan a detener al señalado, de nombre Julio Mejías.

Denuncia:

“Mi nombre es Marluis Larumys Hernández Piñero, el día sábado 23 de marzo de este año me encontraba en el restaurante “Nativo Bar”, ubicado en el Hotel Jirahara de Barquisimeto, en compañía de unas amigas compartiendo un fin de semana normal. A eso de las 1:30 de la madrugada se me acerca a la mesa el sr. Julio Mejías, el cual conozco poco porque solo lo había visto en otras dos ocasiones, sin trato afectivo o algo más, y sin motivo alguno este hombre se acerca a mí y me dice: “tú no tienes nada, ¿tú para cuándo?”, haciendo referencia que cuando me iba a operar y toca mis pechos”.

“Mi reacción fue correrlo de la mesa y él se niega, lo que comienza una discusión, luego le “batí” el vaso que tenía en la mano y me lanzó a quema ropa una copa de vidrio que me partió en el rostro, ocasionándome una grave lesión en mi labio izquierdo superior que requirió sutura de 14 puntos. Luego de esto, hice la respectiva denuncia en el CICPC, Medicatura Forense, y aún no lo detienen. Yo no he podido salir a trabajar, porque soy modelo y tengo contratos de publicidad. Esto me afecta psicológica y económicamente porque requiero cirugías y tratamientos de alto costo por largo tiempo. Aunado a todo esto, mi pregunta es: ¿Dónde está la justicia, los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y de respeto a sus derechos humanos? ¿Por qué las autoridades no me ayudan y más bien hacen caso omiso a mi situación?

“El señor que me agredió sin motivo alguno anda libre, sin culpa, y yo como si hubiese sido la agresora, encerrada, enferma, triste y desesperada… No sé qué hacer, por favor necesito su ayuda para hacer público mi caso”, concluyó en su narración de los hechos la joven víctima, quien anexó fotos, denuncia ante el CICPC, documentos forenses y expediente en fiscalía número: MP-54680- 2024. @TarekWiliamSaab

El “presunto” agresor Julio Mejías