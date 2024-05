Aumentan a 148 los muertos por inundaciones en el sur de Brasil

As forças de segurança reforçaram a atuação em áreas alagadas, com ações de patrulhamento durante o dia e a noite. São mais de 27 mil servidores da Segurança do RS, de todos os estados da federação, além de Forças Armadas, PF e PRF.



📸 Rodrigo Ziebell pic.twitter.com/bDrjKZNz7c