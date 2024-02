Asamblea Nacional vuelve a posponer entrega de cronograma electoral para este 28 de febrero

La Asamblea Nacional (AN) pospuso, una vez más, la entrega de la propuesta de cronograma electoral para las elecciones presidenciales de este año. Según el diputado Luis Eduardo Martínez, este miércoles a las 12:00 del mediodía será dado a conocer el documento definitivo.

En principio el cronograma, que debería ser presentado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para su estudio, iba a ser publicado este lunes, más ya ha sido postergado en (al menos) dos ocasiones.

“Como sé que es de interés informo que la firma del ‘Acuerdo nacional sobre principios generales, calendario y aplicación de garantías electorales para la elección presidencial 2024’ inicialmente programado para hoy ha sido pospuesto para mañana 28 de la febrero a las 12:00 m. en el Palacio Federal Legislativo”, comentó Martínez en su cuenta de X/Twitter.

¡Buenos días!



Como sé que es de interés informo que la firma del "Acuerdo nacional sobre principios generales, calendario y aplicación de garantías electorales para la elección presidencial 2024” inicialmente programado para hoy ha sido pospuesto para mañana #28Feb a las 12 en… pic.twitter.com/uNlTrI8Z0T — Luis Eduardo Martínez (@Luisemartinezh) February 27, 2024

El diputado de Acción Democrática (AD) amplió que “el motivo (es) porque se hacen algunas correcciones al documento final luego de atender sugerencias de quienes han participado en la consulta”.

A principios de mes, el pasado 5 de febrero, la AN inició un proceso de diálogo donde han tenido participación distintos sectores de la política nacional, con miras a realizar una propuesta de fecha para los comicios presidenciales.

En primera instancia, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, había informado que en un lapso no mayor a 72 horas (8 de febrero) sería presentado el documento oficial de la consulta. No obstante, han transcurrido un total de 22 días desde entonces.

AN

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), aunque ha mantenido conversaciones con el Parlamento venezolano, no ha participado formalmente de la propuesta de cronograma. No obstante, este martes expresaron (mediante un comunicado) su disposición a participar en el proceso.

Con informaciòn de Versión Final