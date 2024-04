Artefactos eléctricos pagan las consecuencias de las fluctuaciones eléctricas en Barquisimeto

Las fluctuaciones eléctricas y los cortes de luz se han transformado en un dolor de cabeza para los barquisimetanos, pues son sus artefactos eléctricos quienes pagan las consecuencias de tal problemática.

Dicha situación se constató en una breve consulta realizada por Noticias Barquisimeto en las afueras de la oficina de cobro de Corpoelec en Barquisimeto, dónde los usuarios dejaron sus quejas al respecto.

Una señora, indicó que: “Los televisores se me quemaron la primera vez, no tengo televisión, los protectores de la nevera también se quemaron, y bueno, a cada rato se me está yendo la luz”.

Al respecto, indica que no ha podido hacer nada, ya que no pudo reparar su televisor, y tampoco ha podido adquirir uno nuevo.

Consultada

Mientras tanto, otra dama, señaló que su nevera se le dañó por completo, y está reuniendo esfuerzos para comprar una nueva, pues la parte que se le fundió a la suya, quedó inutilizable.

“Aunque mi nevera tenía protector, pero igual las fluctuaciones la perjudicaron” indicó la señora.

Otro adulto mayor, mencionó que su microondas y su nevera se vieron afectados por una serie de fluctuaciones que ocurrieron hace dos meses, y hasta los momentos se le ha hecho difícil poder recuperarlas.

Además de ello, los consultados aquejan que más facturas están muy caras para su bolsillo, sin embargo esperan que al cancelar los montos por el servicio eléctrico, el mismo mejore, y con ello sus equipos no corran el riesgo de dañarse.

Rubén Conde/Noticias Barquisimeto