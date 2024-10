Argenis Carruyo fue desplazado de la bajada de la Chinita: «Nadie me explica»

El artista zuliano y reconocido internacionalmente como ‘El Volcán de América’, Argenis Carruyo, ya no cantará en la bajada de la Virgen de la Chiquinquirá el próximo 26 de octubre, así lo informó a Noticia al Día, este martes.

«Me voy desayunando. Nadie me explica, simplemente me informaron que ya no iba a cantar en la bajada, sin ninguna explicación alguna», dijo Carruyo vía telefónica a NAD.

El artista, señaló que la propuesta de cantar en la bajada, se la hizo el grupo de gaitas ‘Los Cardenales del Éxito’, quienes lo llamaron para que acompañara en tal evento, gesto que aceptó feliz y entusiasmado, ya que estaría cantándole a la morenita.

«Los Cardenales me llamaron para que los acompañara a cantar en la bajada, yo acepté encantado y con mucha emoción, me pidieron que cantara ‘Chincamía’, de su álbum ‘Hijos de Chiquinquirá’, sin embargo, ya no será posible porque me sacaron de la programación», dijo con voz quebrada el reconocido guarachero zuliano, quien acaba de cumplir 71 años.

Argenis mostró su tristeza y decepción, ya que era un sueño recibir a La Chinita en su bajada, pero afirmó que nadie le quitará su amor chiquinquireño.

Información de: NAD