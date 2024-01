Ángel Sivira coordinador de Prociudadano en Lara: ''Abogamos por un diálogo para la resolución de un conflicto''

”Abogamos por un diálogo para la resolución de un conflicto’‘, así lo dio a conocer Ángel Sivira, activista político y coordinador de Prociudadano en Lara, en su visita al programa matutino de Noticias Barquisimeto, donde además recalcó que el partido al cual representa mantiene una linea liberal comprometida con la defensa, libre mercado, las libertades individuales y la propiedad ciudadana.

Sivira, coordinador regional de Prociudadano acotó que seguirán abogando por resolver todos los conflictos en Venezuela ”Nosotros abogamos por un diálogo para la resolución de conflictos, también somos un partido político que tiene tarjeta electoral, donde su representante Leocenis García se basa en la promoción de una política económica para garantizar a la sociedad el bienestar de un libre mercado y competitivo, donde las propiedades sean avanzadas y vengan empresas extranjeras a nuestro Estado”.

Tribunal Supremo de Justicia y la inhabilitación de Leocenis García

La defensa de García presentó argumentos que respaldan la posición, debido a que fue inhabilitado a raíz de una carta enviada por la Contraloría al Consejo Nacional Electoral (CNE) en un momento en el que lideraba las encuestas para la Alcaldía de Caracas.

”Estamos a la espera del Tribunal Supremo de Justicia, cuando fue inhabilitado García, no era ningún funcionario público, sino que él lideraba las encuestas en la Alcaldía de Caracas. Él dejó el criterio de cada votante para su elección, no acudió a otra persona porque los demás no tenían la capacidad para gobernar y cada elector podría hacerlo con su ideología”. Informó el coordinador de Prociudadanos.

¿Apoyarían a María Corina Machado?

”Como Prociudadanos se basa en un proyecto del país, para las presidenciales 2024, estaremos observando y detallando a cada uno de los panoramas políticos. No tenemos candidatos por ahora, María Corina Machado es una candidata que está inhabilitada y no es una meta viable para Venezuela, por ende no le damos nuestro apoyo, ya se verá más adelante cómo se basan las estrategias política del país, a ver qué candidato puede ser que apoye esta organización política”.

Por último el político expresó que ”No obstante, se reconoce la voluntad de los ciudadanos venezolanos, sin embargo; no podemos apoyar por ahora a un candidato inhabilitado, en caso que sea habilitada, veremos lo más adelante que puede pasar y respaldar a las personas que votaron en las primarias”.

Redacción: Edwin Hevia