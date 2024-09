Andrea Bocelli relata el accidente que le causó la ceguera en su infancia

Durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, se presentó el documental del actor italiano, Andrea Bocelli,que lleva por nombre, «Andrea Bocelli: Because I Believe«, que explora la inspiradora trayectoria del famoso tenor.

A través de sus propias palabras y las de su familia, el filme revela aspectos poco conocidos de su vida, incluido el incidente que le costó la vista. Bocelli comparte que desde pequeño sufrió de miopía severa.

«Podía ver todo, pero de cerca. Recuerdo muy bien el mundo que veía en ese entonces. Los colores, las texturas. Todo. ¿Cómo podría olvidar esos recuerdos?«, reflexiona en el documental dirigido por Cosima Spender.

En su relato, Alberto, hermano de Andrea, recuerda que a la edad de tres años y medio, el tenor fue sometido a 13 operaciones en Turín debido a un glaucoma congénito. «Fue una tortura«, señaló Alberto, quien añadió que, lamentablemente, la intervención no mejoró su condición y fue trasladado a un internado para niños con discapacidad visual.

«A los 7 años, Andrea fue enviado a un internado porque ninguna escuela local lo aceptaba. Solo venía a casa en vacaciones y durante el año escolar, lo visitábamos una vez al mes«, explicó Alberto.

Bocelli describe esa etapa como la «peor de su vida«, ya que en ese lugar ocurrió el accidente que le hizo perder la visión. «En el internado, solíamos jugar fútbol y un día me tocó ir a la portería. No sé por qué, porque yo no había atajado nunca. La pelota me golpeó en la cara y, a raíz del golpe, tuve una hemorragia… El resto es historia«, relató. Su hermano Alberto añadió: «Fue entonces cuando cayó la oscuridad«.

En el año 2010, Andrea reveló que la causa de su discapacidad estaba relacionada con una apendicitis que su madre, Edi Bocelli, sufrió durante el embarazo. A pesar de la recomendación médica de abortar, ella decidió continuar con la gestación. Edi nunca culpó a su hijo por el accidente que le causó la ceguera, sino que lo alentó a ser independiente y a luchar por su futuro. «Andrea, sobre todo, nunca aceptó ninguna forma de compasión. Siempre decía ‘¿Para qué tener compasión?’. Lo hemos criado con estos principios. Con valentía. Con mucha valentía«, afirmó Edi.

Finalmente, Bocelli expresó: «Mi madre tenía miedo de que yo no pudiese valerme por mí mismo. Y es por eso que trabajó muy duro para darme tranquilidad y estabilidad«.

Oriana Lorenzo con información de NT