Aleska Génesis revela cómo vuelve locos a los hombres con amarres: “Pones unas gotitas de orina en su café y lo tienes prendido”

El nombre de Aleska Génesis dio la vuelta al mundo no solo por ser la novia del trapero Nicky Jam, también por supuestamente haberle hecho brujería.

Fue en el 2022 que Génesis se vio envuelta en un escándalo mediático tras la filtración de un video en donde aparentemente le hacía ‘brujería’ a Nicky Jam para que volviera con ella, [que] “no deje de pensar en mí, me busque desesperadamente, me extrañe, que necesite hacerme el amor, buscarme, estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie solo para mí, que solo piense en mí, que no piense en más nadie”, pidió a su santera la rubia, quien le confesó también que ese hombre, no era nada bueno en la cama.

Sin pena, Génesis, aceptó que efectivamente, recurrió a una santera. “Todo es verdad”, dijo la modelo. “Menos el 90 % del video que editaste, el mala cama eres tú MM”, dijo la modelo retando a su ex Miguel Mawad a mostrar el video completo, ya que según ella, nada de sus súplicas y confesiones hicieron referencia al intérprete puertorriqueño.

Ese escandaloso incidente resurgió ayer tras la receta que la rubia compartió en La casa… “Hago amarres”, confesó la venezolana, que dijo a sus compañeras cómo mantener a un hombre enamorado. “Haces una amarre, [pones] unas gotitas, solamente unas gotitas de orina y se lo pones en el agua en la mañana; cinco gotitas de orina, se lo pones en el café o en el agua y lo tienes prendido”, y finalizó risueña, “A mí no me recibas el café”.

La confesión de la modelo causó revuelo y fue tema de conversación en el programa Hoy día (Telemundo), en donde los presentadores opinaron abiertamente del amarre. “¡Qué asco!”, dijo Carlos Calderón ante la mirada sorprendida de su compañero Daniel Arenas. “Prefiero el agua del calzón que la pipí”.

Con su característico sentido del humor, Penélope Menchaca agregó: “No creas que el calzón va a estar muy limpio”.

LIBRE, GÉNESIS ALESKA CASTELLANOS!

La venezolana @AleskaGenesis solo pasó unas horas en el penal de Sta Martha.

Un juez ordenó anoche dejarla en libertad.

Aunq @FiscaliaCDMX la acusaba d robarle 3 relojes d 10 MDP al zar d los casinos, ayer NI SIQUIERA, fue VINCULADA a PROCESO. pic.twitter.com/dgQDdk5XYZ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 21, 2024

Hace unos días, la exnovia de Nicky Jam fue acusada de robar relojes de lujo y fue arrestada en el aeropuerto de México. “Me retiraron los cargos y no soy culpable de nada. Todas las pruebas eran falsas”, dijo. Cuando fue detenida, los oficiales le dijeron “queda arrestada por robo de pandilla” y ella pidió llamar a su abogado y su familia para pedir ayuda. “La idea de ellos era retenerme, llevarme a la cárcel y que nadie supiera nada”, afirmó

Con información de People y NAD