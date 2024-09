¡Alerta! Consejo comunal denuncia nuevo derrame petrolero en Boca de Aroa

Un nuevo derrame de residuos petroleros se nota en las calles de Boca de Aroa, en el municipio Silva de la costa oriental falconiana, desde el pasado fin de semana, alertaron los voceros del consejo comunal.

Carolina Castillo, Omaira de Castillo, Irma Batista y Tulio Maduro, del consejo comunal Casco Central Pueblo Nuevo, anunciaron que a consecuencia del fuerte olor a petróleo se presentan casos de afecciones respiratorias en la población.

Carolina Castillo indicó que, supuestamente, en el sector Barrio Verde hay una cuadrilla de Pdvsa limpiando el petróleo.

“Me comuniqué con uno de los trabajadores que están en esa cuadrilla y me dicen que hoy (ayer domingo) no están aquí pero que este lunes 23 vienen”.

Hago un llamado a los voceros que deseen sumarse para que hablemos con el jefe de esa cuadrilla, ya que necesitamos que se resuelva eso, insistió Castillo.

Irma Batista, otra vocera, planteó el problema. Apuntó que “es válido que nosotros no podemos permanecer callados ante esta situación”.

Esto trae enfermedades, por allí hay personas de la tercera edad, hay jóvenes y niños ya enfermos, con tos, neumonía y eso es producto de ese olor a asfalto, aseguran las voceras comunales.

“Yo estoy aquí a las afueras de mi casa y el olor es horrible”, aseveró Carolina Castillo, quien llamó a los miembros del consejo comunal a sumarse a la canalización de solución del derrame petrolero.

“Tenemos contaminación del ambiente a nuestro alrededor por el derrame de petróleo que tiene la empresa PDVSA, ese olor cada vez es más fuerte”, dijo la lugareña .

Puntualizó que “eso trae enfermedades. Alrededor de la calle Mariño y la iglesia eso está horrible, por ahí viven personas de la tercera edad, niños. Eso es grave”, reiteró.

Comentó: “Yo, que vivo un poco retirada del derrame, a mi casa me llega ese olor de petróleo. Por favor, no nos hagamos de la vista gorda frente a esto”.

Para eso estamos los consejos comunales, para resolver, cualquier necesidad que tenga nuestro sector, dijo la dirigente comunitaria.

Zuleydy Márquez con información de Ultimas Noticias