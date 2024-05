Alcaldía de Iribarren en conjunto con transportistas buscan mejoras del servicio hacia El Ujano, Chirgua y El Cercado

Con el propósito de buscar mejoras al sistema de transporte en el macro sector Noreste de la ciudad como es El Ujano, Chirgua y el Cercado, a solicitud de los prestatarios del servicio, la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito (AMTT) realiza mesa de trabajo con todos los prestadores de servicio de ese sector para buscar posibles soluciones a la problemática de organización, recorridos, frecuencias y más importante aún, brindar un buen servicio.

En un trabajo de supervisión realizado por la AMTT a las líneas de este sector como Sociedad Civil Ruta 12, S.C Comunal Bolivariana de Transporte, Rutas Comunales de Tierra Negra, S.C de Transporte el Legado, y S.C Pájaros Rojos de Chirgua, se pudo constatar que las unidades no están realizando los recorridos, no están cumpliendo el horario y no están dando las vueltas completas de los circuitos.

Producto de esta reunión, el director de la AMTT, Nelson Torcate, dejó claro que la principal causa de este problema es de organización, los prestatarios se llevan la necesidad de organizarse y presentar para una próxima reunión las propuestas de trabajo de acuerdo a los terminales (cabeceras), cantidad de unidades y horarios que implementaran como prestadores para mejorar el servicio.

Foto

Torcate aplaudió la iniciativa de estos prestatarios en querer buscar soluciones a sus problemas para trabajar en sana paz, en armonía y no en confrontación, a lo cual señaló: “Debo procurar el orden en cuanto a frecuencias y horario, yo no puedo obligarlos a que trabajen juntos, lo que si debo dejarles claro, es que el pueblo necesita el servicio y ustedes deben satisfacer esos recorridos, habitantes de Tierra Negra, Chirgua y El Cercado necesitan salir de sus sitios, a una tarifa que puedan pagar y hasta los destinos que quieran ir”.

Nota de prensa