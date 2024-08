Advierten nivel de contaminación por verdín en el Lago de Maracaibo

El director de la fundación Azul Ambientalistas, Yohan Flores, advirtió que el verdín reapareció en gran parte del Lago de Maracaibo, por lo que urge a las autoridades tomar cartas en el asunto.

El especialista afirmó que este fenómeno se ha observado desde el pasado mes de junio y se debe en gran medida a las altas temperaturas que se han registrado en la entidad.

Asimismo, aseguró que el verdín es solo uno de los tantos problemas que aqueja al lago junto al derrame petrolero, ocasionado por problemas de mantenimiento de tuberías, así como falta de máquinas para tratar las aguas.

«Si no son tratadas esto va a generar una fotosíntesis que genera que este verdín florezca en el Lago de Maracaibo de manera rápida (…) Mientras no se reactiven las plantas de tratamiento no vamos a poder ver un lago completamente saneado», puntualizó.

#LagoDeMaracaibo La basura sigue en sus orillas. Los derrames de petróleo no han cesado. Es el #verdin lo que realmente vuelve a encender nuestras alarmas, ya que nos preocupa el nivel de contaminación de las #Cianobacterias.

El especialista señaló que estos sistemas no se han reactivado pese a los acuerdos alcanzados hace más de un año con las autoridades, lo que ha ocasionado que las aguas residuales continúen llegando al lago y generen mayores niveles de contaminación.

