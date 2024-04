Adán Celis: “Las sanciones solo han tenido efectos negativos en el desempeño empresarial del país”

Ante la decisión de EE. UU. sobre la Licencia 44, el presidente de Fedecámaras, Adán Celis, reiteró que es necesario que se eliminen todas las sanciones y destacó que estas solo han tenido efectos negativos sobre el desempeño empresarial en el país.

En las declaraciones, que fueron dadas en el foro “Sanciones al Descubierto: una mirada política, económica y empresarial”, Celis explicó que para hablar de las sanciones hay que tener claro el modelo económico que se ha tenido durante los últimos años. A su juicio, es un modelo restrictivo.

“Un modelo que estamos trabajando para irlo modificando (…) y que ha generado que el sector industrial haya pasado de tener 12 mil establecimientos a solo 2 mil, y así en todas las áreas. Ese modelo es la base del problema”.

Señaló que “debemos trabajar en las dos líneas, modificar el modelo económico y pedir que se eliminen o se flexibilicen las sanciones”.

Manifestó que las consecuencias de las sanciones en el sector empresarial han sido problemas gigantescos.

Celis

“Afecta a las importaciones, también a los exportadores. Nuestros proveedores se van del país, si tenías diez proveedores de polietileno, me quedan dos y esos dos que quedan me venderán mucho más caros porque el riesgo implica costos y eso lo termina pagando el consumidor. Además, por la inseguridad de los puertos, los fletes son más caros”.

“Por dónde lo ves, las sanciones se traducen en sobreprecio, aumento de costos, dificultades. Además de todo eso, tenemos que lidiar con que no hay financiamiento (…). Aun así, todos hacemos un esfuerzo muy grande”, aseveró.

Celis subrayó que pase lo que pase este 18 de abril, espera que la administración de Joe Biden llegue a un acuerdo sin afectar al país con sanciones.

“Los venezolanos no queremos sanciones, nuestra última encuesta en el sector empresarial reveló que 81 % de los 120 agremiados consultados no quiere sanciones. Lo mismo pasa cuando consultas al país, el 76 % rechaza estas medidas. ¿Por qué imponernos lo que no queremos?”, añadió.

Por su parte, el presidente del Banco Nacional de Crédito, Jorge Nogueroles, lamentó que las sanciones personales y generales hayan afectado al sector privado y a la ciudadanía en general.

Refirió que hoy en día las entidades financieras en el exterior, debido al “over compliance”, “te preguntan de dónde salió el dinero, qué harás con ese dinero, para qué. Todo ha cambiado por la legitimación de capitales, y para nosotros los venezolanos todo es peor. Por eso, para los bancos resulta más fácil decir que no y se acabó”.

“Las sanciones para Venezuela han sido un mal que nos afecta a todos”, fustigó.

Estas declaraciones ocurren en medio del anuncio del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, donde señaló que el Gobierno estadounidense sigue evaluando la restitución de las sanciones al vencerse el plazo de la Licencia 44 este 18 de abril.

Rubén Conde/Fuente: Globovisión