Acuerdo de Barbados falló por falta de voluntad de la Plataforma Unitaria

El Acuerdo de Barbados falló, ya que la Plataforma Unitaria no tuvo la disposición de cumplirlo, así lo asegura la Oposición Democrática, compuesta por 14 partidos políticos.

A través de una rueda de prensa, el secretario nacional de organización del partido Cambiemos, Oliver Ponce, encabezó la actividad del bloque.

Leer también:

“No nos calamos más el chantaje en las redes sociales. La excusa de reunirse en Barbados y no en el país, es que le tienen miedo a los medios de comunicación. Nosotros, hemos tenido reuniones públicas con el Ejecutivo aquí en Caracas. ¿Alguien sabe cuál es la agenda de Barbados que firman un acuerdo que no son capaces de cumplir? Lo que saben, es mentir una y otra vez. ¿Quién le ha pedido perdón a este país por el fracaso del interinato? Esa no es la dirigencia política queremos en este país”.

En tal sentido, el también diputado a la Asamblea Nacional (AN), especificó que el motivo del pronunciamiento de la Oposición Democrática, es marcar un antes y después en la política de Venezuela, enviando un mensaje a Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en los Acuerdos de Barbados.

“Es un acto de hipocresía señalarnos de falsa oposición cuando han sido ellos los que han propiciado la destrucción de los distintos espacios democráticos de nuestra República. La Plataforma Unitaria, antes se denominaba como la oposición mayoritaria, ahora cambiaron las matrices. Tienen que entender que se acabó, que pasaron de moda en este país. No saben ni siquiera que están discutiendo en sus partidos, solo les interesa alimentar una agenda de hegemonía impuesta”.

Candidato presidencial unitario

Recientemente, se conoció que esta coalición de 18 partidos políticos de oposición, estaría evaluando definir un solo candidato de cara a las elecciones presidenciales previstas para este año. Sin embargo, confirman que hasta el momento no han decidido cuál será el abanderado.

Finalmente, vale mencionar que entre los partidos políticos que conforman la Oposición Democrática se encuentran los siguientes partidos:

Acción Democrática

Copei.

El Cambio.

Primero Venezuela.

Avanzada Progresista.

Cambiemos.

Movimiento Ecológico.

Puente.

Movimiento de Integridad Nacional – Min Unidad.

Voluntad Popular.

Soluciones.

Compa.

Arepa Digital.

Pan.

Con información de: VN