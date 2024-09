80 mil ayudas técnicas fueron canalizadas por la VenApp en Iribarren

1900 ayudas técnicas fueron entregadas este viernes 6 de septiembre, sumando así más de 80 mil solicitudes canalizadas a través de la plataforma VenApp, informó el alalde de Iribarren Luis Jonás Reyes. Las atenciones se han realizado en las 10 parroquias de la municipalidad.

Esta jornada representó una inversión de 4 millones 282 mil bolívares. El burgomaestre resaltó que se estarán desarrollando nuevos mecanismos, como el programa «Casa a Casa, para conocer la realidad de cada persona en su territorio. Con más del 90% de las atenciones realizadas, hemos cumplido uno de nuestros principales objetivos”, destacó el alcalde.

Entre los beneficiarios se encuentra Arelis Escalona, de la comunidad José Felix Ribas de la parroquia Ana Soto, quien solicitó un nebulizador hace un mes para su hijo de 3 años. “Mi hijo necesita nebulizarse cuando le da asma, y en los centros de salud cerca de mi casa no hay muchos de estos aparatos. Nos piden que llevemos nuestros propios nebulizadores, pero no podía comprar uno porque soy madre soltera y no tengo los recursos suficientes. Estoy feliz y agradecida porque es la salud y bienestar de mi hijo”, expresó.

Marlene Hurtado, de la parroquia Unión, también recibió una ayuda para su esposo, quien se fracturó un pie y necesitaba una silla de ruedas. “Hace 3 meses hice la solicitud. La verdad, no tengo los recursos para comprarla y la necesitábamos urgente para poder trasladar a mi esposo a sus terapias y otras diligencias”, comentó Aura.

Oriana Lorenzo Noticias Barquisimeto