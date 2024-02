15 familias afectadas en la calle 21 con carreras 27 y 28 por falta de asfalto en la vía

15 familias han sido afectadas en la calle 21 con carreras 27 y 28, específicamente en el centro de Barquisimeto, producto a que no ha sido asfaltada la vía desde hace siete años, tras un colapso de aguas servidas en el año 2017 realizado por la hidrológica del estado Lara.

¡Desesperados! Se encuentran 15 familias afectadas en la calle 21 con carreras 27 y 28, quienes han aguantado siete años sin el asfaltado que ha generado un gran malestar entre los habitantes del sector Pio Tamayo, quienes en reiteradas ocasiones han tratado de comunicarse por distintas vías con la Alcaldía del Municipio Iribarren para que les den una solución a su necesidad, pero no han recibido respuestas.

La señorita Hilary Vanessa Piñero Hillary Vanessa residente de la comunidad Pío Tamayo, informó acerca de la problemática, en la cual se han visto afectados perjudicados personas de la tercera edad, adultos y niños debido a la cantidad de tierra acumulada que se encuentra en la calle 21, donde enfatiza que requieren de la presencia de las autoridades y sea asfaltada la vía, para ser transitada con normalidad.

15 familias afectadas por escombros en la calle 21 con carreras 27 y 28

Incomodidad de transitar en la calle

”Son 15 familias afectadas dónde hay ancianos y niños afectados por tanta tierra sufriendo de alergias tos e incluso problemas respiratorios” Detalló Hillary Piñero

Piñero señala que esto, se originó hace siete años cuando ocurrió un colapso de cloacas ”Vinieron y solucionaron ese problema, sin embargo todo ese trabajo nos hizo quedar sin asfalto. No obstante, nosotros (la comunidad) tenía la esperanza que culminarán de asfaltar la calle 21, fueron pasando los meses y con ello los años”.

‘‘Ya han pasaron casi siete años y no se ha obtenido una respuesta satisfactoria, pese que en reiteradas oportunidades se le ha dicho personalmente al alcalde que nos apoye con el asfalto no hemos tenido respuesta, no sabemos por qué no nos toman en cuenta cuando es un zona céntrica donde hay comercio y centros médicos cercanos” Finalizó Hilary, una de las afectadas.

Redacción: Edwin Hevia Cadevilla / @edwinhevia

Noticias Barquisimeto