Zulia inicia temporada exportación de cangrejo azul con estrictas medidas de seguridad

Autoridades regionales, militares y empresariales coordinan acciones para garantizar el resguardo de las cargas y el impulso de esta actividad estratégica para el estado.

Con la participación de autoridades civiles, militares y representantes del sector productivo, el estado Zulia dio inicio a la temporada de exportación del Cangrejo Azul, una actividad clave para el desarrollo económico de la región y del país.

El encuentro, celebrado en la Residencia Oficial del Gobernador, estuvo encabezado por el mandatario zuliano Luis Caldera y el ministro del Poder Popular para la Acuicultura y Pesca, Juan Carlos Loyo, junto a representantes de Caiproca, aerolíneas de carga, SENIAT, ZODI, ZONA, Comando Antidrogas, Minpesca e Insopesca.

El presidente de la Cámara de Industrias Procesadoras de Camarón de Venezuela (Caiproca), Francisco Martínez, destacó la importancia de la articulación institucional para garantizar la seguridad y continuidad de la exportación.

“Este trabajo conjunto entre el sector público y privado refuerza la confianza en nuestros procesos y consolida al Zulia como una referencia nacional en producción y exportación sostenible”, expresó Martínez.

Durante la jornada se acordó el inicio inmediato de la pesca los días 17 y 18 de octubre, con continuidad semanal de lunes a miércoles. También se acordó un plan de supervisión permanente por parte de los organismos competentes para fortalecer los controles sanitarios, antidrogas y de seguridad.

La reactivación de la temporada de exportación del Cangrejo Azul reafirma el compromiso del sector público y privado con la economía productiva, la generación de empleo y la proyección internacional del Zulia.

Hender «Vivo» González

Con información de Noticia al Día