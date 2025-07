Zael necesita nuestra ayuda para su último inning en la lucha contra el cáncer

Zael Morlet, un joven de 13 años que se prepara para enfrentar su noveno y último inning en la dura batalla contra el cáncer. Este sábado 26 de julio, Zael será hospitalizado para recibir el ciclo final de quimioterapia, un paso crucial que, con la bendición de Dios y el apoyo de todos, lo acercará a la victoria definitiva.

Noticias Barquisimeto visitó nuevamente el hogar de Beatriz Martínez, la madre de Zael, quien nos recibió con una mezcla de gratitud y optimismo. «Gracias a Dios, el lunes pasado terminó su primer ciclo de consolidación y el sábado o domingo será hospitalizado para su último ciclo», compartió Beatriz, visiblemente emocionada. «Confiada en Dios y gracias al apoyo de todos ustedes como siempre. Y gracias a ustedes, a esto hemos logrado esta victoria, hemos ganado esta batalla. Todavía nos faltan algunos medicamentos y los insumos para la quimio».

Con la pasión por el béisbol que lo caracteriza, Zael nos regaló una analogía que pinta de cuerpo entero su resiliencia. Cuando le preguntamos si su turno en esta «pelota» había sido un strike, pero al final conectó un hit, su respuesta fue puro carisma: «Al principio me di como dos ponches y después la saqué de home run y la verdad no sé cómo hice». Esa es la actitud que ha mantenido a Zael en pie, una mezcla de inocencia, fortaleza y una fe inquebrantable.

La Dureza del Juego y la Luz de la Esperanza

Zael no esconde la crudeza de su experiencia. Con una madurez que asombra para su corta edad, relató un episodio que lo marcó profundamente: la partida de su amigo Emmanuel. «Yo me asusté mucho, yo dije ‘Chuito, yo estoy muy joven para estar contigo'», confesó con voz entrecortada. «Dios me devolvió para acá porque yo no… a mí me pegó mucho la muerte de mi amiguito Emmanuel. Él me recibió en este ciclo, echábamos mucho cuento, broma, y cuando él se estaba ya despidiendo, yo de los nervios, me puse a temblar, me desmayé por el susto, porque es mi tercer amigo que se va».

Sus palabras son un grito de conciencia para todos nosotros: «En verdad no sabe lo que es vivirlo adentro allá en el seguro y yo lo que le digo a la gente que en verdad no se quejen de la vida; si le pega una tos digan amén y ya porque en verdad esto es muy fuerte que te digan que tienes cáncer, la palabra cáncer uno piensa que es muerte, pero no es muerte porque eso es actitud y es buscar más de Dios». Un testimonio poderoso que nos invita a valorar cada respiro y a no perder la fe, incluso en las circunstancias más difíciles.

«Ya superamos el primer ciclo de consolidación, me falta este último y ya para cerrar esta etapa de la vida», afirmó Zael con la mirada puesta en el futuro. Sus deseos son los de cualquier adolescente: «Ya quiero volver a jugar, ya quiero volver a hacer mi vida como un niño normal, otra vez estar en la calle, jugar». Sabe que, aunque la batalla casi termina, el cuidado será una constante: «Voy a seguir siendo yo igualito, pero me tengo que cuidar más que como me cuidaba antes».

El llamado de Zael es claro y directo a la solidaridad de los larenses: «Les pido mucho oraciones por mí, lo que me pueda colaborar cada granito hará en la cuenta en este ciclo rica ahí». Y con esa sabiduría innata que lo caracteriza, concluyó: «Pero como yo dije, yo siempre he estado conmigo y no sé, sacó la fuerza donde no la tengo y me vuelvo a levantar».

Zael Morlet, nuestro pequeño gran ketcher, está a punto de conectar el jonrón de su vida. Barquisimeto y toda Venezuela tenemos la oportunidad de ser parte de esta victoria. Cada aporte, por pequeño que parezca, es un paso más hacia la salud plena de este valiente guerrero. Si deseas colaborar con Zael en este último inning, puedes contactar a su mamá, Beatriz Martínez a través del 0414-5401586

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto