Yucatán Tenis Club: la academia del norte de Barquisimeto que nació como un sueño

En Lara, existen héroes y no usan capa; son seres que se encargan de educar y formar. En esta oportunidad, una persona se encomendó a hacer realidad un gran sueño en el norte de Barquisimeto, se trata de Enrique Torres y de su academia de tenis, ubicada en Yucatán.

Los que quieren llegar lejos, no siempre son invencibles, casi nunca tienen un comienzo deslumbrador o privilegios; son personas de mucha luz y que no se dan por vencidos, tal vez tengan ratos difíciles, tal vez estén pasando momentos en los cuales quizás creen sentirse atrapados ‘’entre algas marina’’, consumiéndose en el mar y sin ver la ayuda.

Es allí, cuando sus ganas de obtener respuestas, crecer y avanzar; logran obtener una fuerza vital, la misma puede ser mental, física y que se refleja en lo profesional.

Bajo cualquier sacrificio surgen ideas, se reinventan, luchan y preparan a otros a soñar

Yucatán Tenis Club la academia del norte de Barquisimeto

La ambición de alcanzar lo que en el deporte se quiere, se ve constantemente reflejado en el fruto de un valioso esfuerzo, el éxito. Es por ello, que no hay heridas que impidan conseguir lo que se anhela, (la risa, la felicidad y el éxito deportivo); se obtienen cuando todos los elementos se complementan y la decisión de comenzar un gran proyecto, se convierte en la cima de los sueños.

Es el caso de Yucatán Tenis Club, una academia que se encuentra ubicada en el norte de Barquisimeto que con mucha dedicación por parte del entrenador Enrique Torres comenzó con la ilusión de formar una pequeña escuela tenística durante la cuarentena del Covid-19. A pesar de lo lejos que se encuentra, son muchos los pequeños que asisten a los entrenamientos para mejorar rendimiento, avanzar y aprender a jugar este deporte.

Comienzos de Yucatán Tenis Club

”En esos tiempos estaba desempleado, un padre me comentó si podría darle clases de tenis a su hija, diciéndome si era capaz de hacerlo y acepté, era la necesidad de trabajar y educar, había una cancha múltiple con paredes de muchos huecos, comenzamos con tres peloticas, una raqueta y malla de voleibol, las personas que pasaban se iban integrando y así le fuimos dando forma al proyecto”. Dio inicio a la entrevista el profesor Enrique Torres durante el programa de masificación en el Complejo Bolivariano de Tenis por ATEL radio

”La ilusión y la pasión que en todos vi por el tenis, hicieron que cada noche pensara en lo las condiciones de la cancha, cómo hacer para tener más material y pues sin el apoyo del primer representante que fue quien surgió la idea, no fuésemos comprando farito y cableado”. Dijo Torres

Ayuda de la Asociación de Tenis del estado Lara

”Luego de haber reunido diferentes rifas y potazos para pintar la cancha, apareció el extraordinario apoyo de ATEL por parte de Rebeca Palmero, donde nos aportó la malla de la disciplina y ya la cancha fue agarrando forma de tenis, los muchachos se encontraban muy entusiasmado y ya la pelota no pasaba por los huequitos de la malla de voleibol”.

”Es un gesto que yo no he visto en ningún otro deporte, he practicado Karate, natación, atletismo, patinaje, béisbol y fútbol, pero nunca vi un gesto de apoyo sin haberlo pedido. Llegamos con lo mínimo y las personas nos ayudan, en el Madeira nos reforzaron con las raquetas, porque nosotros fuimos a jugar con raquetas amarradas o con tripas de bicicletas y a ellos les sorprendió, de esa manera se han conmovido y cada vez que recibimos un material, agradecemos mucho porque estos atletas están enamorados de este deporte, lo bueno es que nos han llegado a parte de ayudas, buenas palabras sobre cada uno de los muchachos por destacar sus valores”.

El antes y después de la cancha

Casi cuarenta alumnos

Yucatán Tenis Club es una escuela que se formó gracias al esfuerzo del profesor Enrique Torres en el norte de Barquisimeto, estado Lara. Son casi 40 muchachos que hoy día están recibiendo clases de tenis y gracias al apoyo del Country Club, pueden tener pelotas además de la ya mencionada ayuda de la red por parte de ATEL. No obstante, requieren de la cooperación de los entes gubernamentales y del Instituto del deporte del Estado Lara.

”Es simplemente espectacular poder decir lo hemos logrado, iniciamos con una niña y ya tenemos alrededor de cuarenta niños y niñas, tenemos prácticamente ahora una raqueta para cada atleta, tenemos bastante pelotas porque el Country nos obsequió 300 pelotas, hemos tenido varios campeones y queremos seguir creciendo”.

”Estamos por ahora en el proceso de reunir fondos para mejorar las instalaciones, tenemos un proyecto en un espacio allá en Yucatán para realizar nuestra propia cancha, y ahí si requerir del apoyo de todas las instituciones del estado Lara y hacer torneos para que los fondos nos sirvan para tener nuestro propio espacio, debido a que donde practicamos es una cancha de fútbol y tenemos limitado el horario de seis de la tarde en adelante, aunque estoy seguro; que teniendo una cancha de tenis la calidad de ellos, aumentará de nivel”

Aprendizaje como técnico

”Los jugadores aprenden y yo también, hace poco conversé con el personal del ATEL para saber cuando va a ser el curso nivel I para entrenadores y ya estar preparados para formarnos”. expresó Torres

”Ahorita ver los niños que se aproximan a ver, nosotros les damos la bienvenida en un espacio determinado porque hay un talento natural en el tenis, ya en una semana uno los ve evolucionar tan rápido, es eso lo que he visto en los venezolanos, por esa razón hay que sacar el máximo provecho, si creen y tienen disciplina, se pueden conquistar los éxitos”. Concluyó

Por: Edwin ‘Sports’ Hevia Cadevilla / @edwinhevia