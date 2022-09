Youth League: El Real Madrid Juvenil A de Arbeloa se impuso ante el Celtic 6-0

El Juvenil A madridista consigue una contundente victoria (0-6) en la jornada inaugural de la Youth League.

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa no ha podido empezar mejor en esta nueva edición de la Youth League: victoria contundente ante el Celtic (0-6) en el Excelsior Stadium Airdrie. La lluvia, que fue protagonista durante los primeros compases del encuentro, no pudo parar el recital de un Juvenil que sentenció el partido en la primera media hora de juego. Los pupilos de Arbeloa se han marcado como objetivo ganar una competición que no logran desde del 27 de agosto de 2020, con Raúl al frente del equipo madridista (2-3 ante el Benfica en la final).

La primera parte solo tuvo un color, el blanco. El Real Madrid, que ya avisó en el minuto tres con un larguero de Nico Paz, se adelantó con un disparo de Pol desde la frontal del área. El encuentro no llevaba ni cinco minutos y el Juvenil ya se había puesto por delante. Antes, Piñeiro había salvado el tanto del empate del Celtic con una parada bajo palos tras un centro lateral que se envenenó por el estado del césped. Todo esto era un anticipo de lo que quedaba por llegar: en el minuto 17, Manuel Ángel conectó un zurdazo desde el pico del área para meter el segundo tanto merengue. Un gol que dio una tranquilidad mayor al equipo de Arbeloa. A partir de ahí, coser y cantar. Cuatro minutos después, expulsión de McPherson tras una internada de Enrique, y el equipo local se quedaba con uno menos antes de la primera media hora de juego. La superioridad numérica no hizo a la entidad madridista quitar el pie del acelerador: Enrique, que debutaba en la Youth League tras su fichaje procedente del Eintracht, hizo el tercero en el 29′ y, para cerrar la primera parte, Palacios, en el 32′, certificó con su gol (0-4) unos primeros 45 minutos de monólogo blanco.

La segunda parte, más de lo mismo. En cuatro minutos, al Madrid ya le había dado tiempo de avisar al club de Glasgow antes de que Nico Paz, quitándose la espina del larguero de la primera parte, firmara la manita blanca en el 49′. El equipo merengue, que siguió con su juego alegre y combinativo, en el ecuador de la segunda parte, Palacios (para firmar su doblete particular en el 67′) anotó el sexto tras una doble parada de Oluwayemi y cerró la goleada blanca ante un Celtic que no tuvo opción de victoria ante un excelso Real Madrid.

RESUMEN

CELTIC: Oluwayemi; Dede, Corr, Mcpherson, Anderson; Thomson, Carse, Summers (Quim, 82′); Davidson (Mackenzie, 25′) , Vata, Brooks (Dobbie, 82′). Entrenador: Tom Owen.

REAL MADRID: Piñeiro; David Jiménez (Álex J, 55′), Jacobo (Naveros, 55′), Serrano, Youssef; Cucalón, Nico Paz (Gonzalo, 68′), Manuel Ángel; Pol Fortuny (Yeray Pérez, 68′), Palacios y Enrique (Julen Guerrero, 69′). Entrenador: Álvaro Arbeloa.

GOLES.0-1 (5′): Pol. 0-2 (18′): Manuel Ángel. 0-3 (29‘): Enrique. 0-4 (32′): Palacios. 0-5 (49′): Nico Paz. 0-6 (67′): Palacios



ÁRBITRO: Tom Owen. Amonestó a McPherson (22′) con tarjeta roja.

