Yoshinori Ohsumi: «Cuando el cuerpo no recibe comida, se alimenta de las células muertas y enfermas del cuerpo»

En los años 90 el biólogo japonés Yoshinori Ohsumi empezó a usar células de levadura de pan para estudiar el fenómeno de la autofagia. La autofagia es un proceso celular natural y esencial para la salud, que funciona como un sistema de «reciclaje» y limpieza interna en el organismo, donde las células descomponen y eliminan sus propios componentes dañados o innecesarios para regenerar nuevas células y obtener energía. Básicamente es «comerse a uno mismo» y se activa durante el ayuno, el estrés o el ejercicio, y es esencial para prevenir enfermedades.

Durante sus investigaciones, Yoshinori Oshumi logró identificar los genes y los mecanismos que regulan el proceso en los hongos y comprobó que eran similares a lo que sucedía en las células del cuerpo humano. Su conclusión fue que la degradación y reciclaje de componentes celulares es fundamental para que se cumplan muchas funciones fisiológicas. Y este trabajo le valió el Premio Nobel de Medicina en 2016.

«Cuando el organismo no recibe comida, empieza a alimentarse de las células muertas y enfermas del cuerpo», asegura Yoshinori Ohsumi. Es decir, el cuerpo necesita comida, pero también descanso, y cuando ocurre es cuando sucede la autofagia, una especie de botón interno para limpiar el organismo.

«Al dejar de comer por unas horas, las células viejas se descomponen y dan paso a células nuevas. Por eso, estrategias como el ayuno intermitente son tan interesantes de cara a cuidar nuestro cuerpo y aumentar la longevidad», apuntó.

Agencias