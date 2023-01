Zoraida Alvarado es una madre que pidió con devoción para que su niño naciera luego de haber sido operada y complicarse posteriormente, con el parto.

«A mi me operaron hace quince años, me dio un dolor en el vientre y no sabía que estaba embarazada. Me empecé a ver mal, cada día manchaba, por eso le pedí a la virgen que si nacía mi niño, iba a venir a recorrerla en la procesión durante toda la vida».

«Yo me vi muy mal cuando estaba embarazada de mi hijo, le pedí a la virgen y hoy ya tiene 15 años». Indicó Zoraida, una madre agradecida a la Divina Pastora

«En ese momento, tenía otro hijo, pero nunca me imaginé que iba a tener otro niño, y la Divina Pastora me hizo ese milagro, hoy día ya mi muchacho tiene 15 años». Zoraida Alvarado

Randi Monzerrat recorre a la Pastora gracias a la fe de su abuela

Randi Monzerrat, vive la fe producto a la enseñanza de su abuela y recorre la procesión porque ella; le inculcó adorar a la virgen desde su niñez.

‘Es la segunda vez que hago la carrera, es una emoción grande poder hacerlo porque soy de Barquisimeto, esto es sentir motivación. Más allá de una promeza, lo hago por sentirme bien’

«Al llegar aquí se me eriza la piel»

«Pienso en bendiciones, en cosas bonitas. Ver a la gente unida y rezando, simplemente es un sentimiento muy lindo» Indicó el joven

«Mi abuela ya no está, y ella la recorría, pero ella fue la que me inculcó esta vez. Soy de Ruiz Pineda». comentó el corredor luego de la entrevista de Daniel Oviedo Lander

Redacción: Edwin Sports Hevia / @edwinhevia