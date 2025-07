Yeu, «La Voz Consciente» de Cabudare que resuena en Lara

Yeumar León, mejor conocida como Yeu, la cantautora de Cabudare que está dejando una huella profunda en la música urbana con su «enfoque consciente». Si pensabas que el género urbano solo era fiesta y rumba, Yeu viene a demostrarte que también puede ser una poderosa herramienta de introspección y conexión.

En entrevista por Somos Televisión, nos dio un adelanto de su nuevo proyecto musical. Titulado «Desahogo», este trabajo promete ser un viaje emocional a través de temas como «Mario», «Pequeña Mujer» y «Me Levantó» y «La Niña de las Aguas». Que pronto podrán disfrutar en todas las plataformas digitales.

Lo que hace a Yeu tan especial no es solo su talento vocal, sino la valentía con la que aborda realidades que a menudo se quedan en el tintero. Sus letras no son solo para el entretenimiento; son un espejo donde se reflejan experiencias personales y colectivas, transformadas en mensajes potentes y honestos. Con cada verso, Yeu te invita a la reflexión, a mirar hacia adentro y a dialogar con tus propias emociones y con los temas sociales que nos rodean. Ella está redefiniendo el género urbano, demostrando que puede ser un camino para el crecimiento personal y colectivo.

Un encuentro imperdible en el Complejo Ferial

Este viernes 18 de julio de 2025, Yeu nos tiene preparada una cita que no querrás perderte. A las 8:00 p.m., el Complejo Ferial de Barquisimeto será el escenario de un showcase exclusivo donde la artista compartirá su música en vivo. Y no estará sola, contará con el respaldo de músicos de primera línea que prometen una noche inolvidable: Gustavo Mendoza en el bajo, Ovidio Pernalete en la guitarra, Licar Vásquez en la batería y Reinaldo Jiménez en el piano.

Si quieres ser parte de esta experiencia musical única, los boletos están disponibles por tan solo $3 y los puedes adquirir en Lara Fest.

El mensaje de Yeu: «No te quedes con lo que Dios te entrega»

Durante la entrevista, Yeu compartió un mensaje que resuena con fuerza y que va más allá de la música. «Más que un consejo, es un llamado a que no te quedes con lo que Dios te entrega«, expresó la cantautora con una convicción que traspasa la pantalla. «Hay gente que está esperando por eso que Dios te dio, y esa gente no va a reaccionar, o no se va a activar en su propósito, si tu no te activas en el tuyo. Si tú no llevas esas palabras que fueron totalmente puestas en ti para ellos, hay cosas… nosotros estamos hechos espíritu. El espíritu tiene un cuerpo y ese espíritu se mueve con espíritu, y tu espíritu está capacitado para llegar a todos los espíritus del mundo. Entonces, no te quedes con eso, yo te invito a que eso que tienes guardado, ese sueño que tienes guardado, lo saques a la luz y cumplas tu propósito.»

Un mensaje claro y directo para todos aquellos que la escuchan, una invitación a la acción y a compartir lo que llevamos dentro. Porque, como bien dice Yeu, nuestro propósito puede inspirar a otros.

Para seguir de cerca los pasos de Yeu y no perderte ninguna de sus novedades, puedes encontrarla en sus redes sociales. Búscala como @yeu_oficial en todas las redes sociales y plataformas musicales.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto