Yanys Agüero recibe credenciales como Alcalde de Iribarren junto a Concejales electos

En un acto cargado de civismo y emoción, Yanys Agüero fue oficialmente proclamado alcalde electo del municipio Iribarren, tras obtener una contundente victoria en los comicios electorales celebrados el pasado 27 de julio. La solemne ceremonia tuvo lugar en el emblemático Teatro Juares de Barquisimeto, donde Agüero recibió sus credenciales ante las autoridades regionales del Consejo Nacional Electoral (CNE), el gobernador del estado Lara y una multitud de ciudadanos que lo respaldaron con su voto.

Además del alcalde, también fueron proclamados los concejales y concejalas electos que conformarán el nuevo Concejo Municipal de Iribarren, quienes también recibieron sus credenciales y se unieron a la celebración.

Al dirigirse a los medios de comunicación al culminar el acto dijo. «Hemos culminado este proceso y nos ha acompañado el 5×5 de la maquinaria y los distintos sectores. Hemos recibido nuestra credencial como alcalde del municipio Iribarren», expresó Agüero. En sus primeras palabras como alcalde proclamado, ratificó el compromiso asumido durante su campaña, destacando el despliegue realizado en las 10 parroquias del municipio, con un enfoque territorial y sectorial. «Hoy lo hemos ratificado: en los próximos días, una vez se lleve a cabo el acto de juramentación, nos vamos a las acciones concretas a las que nos hemos comprometido», afirmó con determinación.

Agüero enfatizó su estilo de gobierno cercano y directo con la gente. «Vamos a ser un alcalde de la calle, vamos a estar en la calle, en las comunidades, en las 10 parroquias, dando respuesta a todo el compromiso que hemos asumido”.

Asimismo, el alcalde electo adelantó que la conformación de su gabinete municipal será una prioridad en los próximos días. Subrayó que sus decisiones estarán guiadas por la razón y no por la pasión, una cualidad que, según él, lo ha caracterizado. «En los próximos días lo estaré conformando, si algo me ha caracterizado es actuar con la razón y no con la pasión. Sobre eso tenemos que analizar», puntualizó.

Anunció la inmediata conformación de comisiones de enlace con las distintas instituciones de la alcaldía. «Estamos ya dando instrucciones a unas comisiones de enlace, ya tenemos a unos equipos conformados y a partir del día de mañana inicia ese contacto y ese trabajo en conjunto para chequear y revisar lo que se viene haciendo en materia de gestión, para darle continuidad y para hacer los ajustes donde tengan que hacerse», explicó. Agüero aseguró que los ciudadanos tendrán noticias en las próximas horas, a través de las redes sociales, sobre las acciones y decisiones que se tomarán en esta nueva etapa de gestión.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto