Yanquis y Mets preocupados: Autoridades de Nueva York mantienen decisión sobre vacunas

Mucha preocupación generan en Yanquis y Mets de Nueva York las recientes declaraciones de las autoridades sanitarias de la Gran Manzana.

Ashwin Vasam, comisionado de salud de esa ciudad, indicó que el mandato del sector privado, exigiendo la vacuna contra el covid-19, se mantendrá vigente «indefinidamente», además de que no hay puntos de referencia de salud para infecciones, hospitalizaciones y muertes por las cuales se deba suspender el mandato.

«Creo que es indefinido en este momento (…) las personas que han tratado de predecir lo que sucederá en el futuro de esta pandemia se han encontrado repetidamente huevos en la cara», señaló.

El referido mandato dio comienzo durante la gestión del ahora exalcalde, Bill de Blasio. El mismo requiere que empresas privadas, como es el caso de Yanquis y Mets, hagan cumplir los mandatos de vacunación de sus empleados.

Si bien los Yanquis expresaron confianza acerca de que los jugadores no vacunados puedan estar en el campo el Día Inaugural, el gobierno de la ciudad está cantando una melodía diferente.

El sentido de preocupación se enciende en el Bronx debido a que la organización hace unos días, expresó su confianza acerca de que los jugadores no vacunados puedan estar en el campo el Día Inaugural de la temporada 2022 de las Grandes Ligas.

La posición de Vasam echa tierra a las declaraciones del alcalde, Eric Adams, quien el pasado miércoles dijo que la ciudad eventualmente «eliminaría» algunos mandatos de vacunas que prohibirían a los integrantes de los dos elencos de beisbol, así como a los equipos visitantes, jugar en Nueva York.

En Canadá tampco podrán ver acción los peloteros sin vacunarse, en este sentido, tal como figuran las exigencias en estos momentos, los miembros no vacunados de los Yanquis se perderían 93 juegos, que incluyen la Serie del Subway contra los Mets, además de duelos contra los Azulejos de Toronto.

Por su parte, los jugadores de los Mets perderían 81 juegos.

Meridiano