Yadier Molina y Adam Wainwright rompen récord de baterías de todos los tiempos en Grandes Ligas – MLB

Los compañeros de toda la vida Adam Wainwright y Yadier Molina hicieron historia en Las Grandes Ligas.

Una de las razones por las que quizás Adam Wainwright y Yadier Molina se entusiasmaron un poco más a jugar en la temporada 2022 es porque sabían que tenían oportunidad de hacer historia en el mejor beisbol del mundo, un récord que ambos comenzaron a construir desde hace mucho.

Mediante el juego de Los Cardenales de San Luis Vs. Los Cerveceros de Milwaukee, Adam Wainwright y Yadier Molina hicieron su apertura número 325 de su carrera juntos el miércoles, cumpliendo uno de los récord más grandes en la historia de Las Grandes Ligas. El dúo dinámico ahora tiene el récord de más aperturas como batería de la MLB. Durante más de medio siglo, el récord lo tenían Mickey Lolich y Bill Freehan de los Tigres de Detroit, quienes jugaron juntos 12 temporadas en las décadas de 1960 y 1970.

Video de su primer juego juntos hasta el más reciente.

“Ha sido una buena carrera”, dijo Wainwright. “Es un increíble compañero de equipo, amigo y socio en el crimen. Hemos estado juntos durante mucho tiempo. Tenemos que terminar fuertes. Se siente increíble hacerlo con Waino”, dijo Molina. “Eso va a ser difícil de romper. Es un momento especial para nosotros”.

Si bien Adam Wainwright y Molina han sido compañeros de equipo a nivel de la MLB desde 2005, su racha actual en el récord comenzó cuando Wainwright se convirtió en titular de tiempo completo dos años después. Antes de eso, los dos trabajaron juntos por primera vez como compañeros de equipo de ligas menores en los Memphis Redbirds en 2004 para establecer una base como batería titular.

No es un secreto que ambos jugadores van a terminar en el Salón de la Fama de Los Cardenales de San Luis, sin duda alguna, nunca antes han vestido otro uniforme que no sea el de dicha franquicia, y no solo eso, sino todo lo que han conseguido en dicha ciudad.

