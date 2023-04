Ya han subido a 11 Venezolanos: Van 75 Grandeligas en 2023

La lista de venezolanos este año en las Grandes Ligas subió a 75 esta semana, con el ascenso transitorio de los infielders Brayan Rocchio y Yonny Chirinos, que de inmediato fueron devueltos a las Ligas Menores.

La cifra de jugadores llamados desde las granjas ya va por 11, contando lo que ha sucedido después del día inaugural.

Leer También: Hace todo bien: El Larense Oswald Peraza empieza a producir para los Yankees de Nueva York (+Video)

Rocchio y el pitcher Freddy Pacheco son, hasta ahora, los integrantes de la promoción 2023 de nuevos bigleaguers venezolanos. Pacheco sí estaba arriba con los Tigres de Detroit para el comienzo de la temporada, aunque el suyo es un caso administrativo: está acumulando antigüedad, salario y tiempo de servicio, pero en la lista de lesionados.

La curiosidad se duplica por el hecho de que Rocchio tampoco ha podido debutar. Estuvo en la banca de los Guardianes de Cleveland en su único día arriba.

Esta es la lista de ascendidos hasta ahora:

Juan Yépez, 1B (Cardenales) Francisco Álvarez, C (Mets) José Rodríguez, P (Marineros) Sandy León, C (Rangers) Lenyn Sosa, SS (Medias Blancas) Yonny Chirinos, P (Rays) Tucupita Marcano, 2B (Piratas) José Buttó, P (Mets) Oswald Peraza, SS (Yanquis) Brayan Rocchio, SS (Guardianes) Yonny Hernández, IF (Dodgers)

Seis de esos 11 se mantienen en las Grandes Ligas, al momento de escribir esta nota: Álvarez, León, Sosa, Chirinos, Marcano y Peraza.

Esta es la embajada de Venezuela, contando los 11 ascensos después del Día Inaugural:

LIGA AMERICANA (31)

División Este

ORIOLES (1)

Anthony Santander (OF).

RAYS (1)

Yonny Chirinos (P).

YANQUIS (3)

Oswald Peraza (SS), Gleyber Torres (2B), Oswaldo Cabrera (IF-OF).

División Central

GUARDIANES (3)

Brayan Rocchio (SS), Gabriel Arias (SS), Andrés Giménez (2B).

MEDIAS BLANCAS (3)

José Ruiz (P), Elvis Andrus (2B), Lenyn Sosa (SS).

MELLIZOS (1)

Pablo López (P).

REALES (4)

Salvador Pérez (C), Carlos Hernández (P), Edward Olivares (OF) y Ángel Zerpa (P), quien desde el comienzo de la temporada está en la lista de lesionados.

TIGRES (3)

Miguel Cabrera (BD), Eduardo Rodríguez (P) y Freddy Pacheco (P), quien desde el comienzo de la temporada está en la lista de lesionados.

División Oeste

ÁNGELES (3)

José Quijada (P), José Suárez (P), Luis Rengifo (IF).

ASTROS (2)

Luis García (P) y José Altuve (2B), quien desde el comienzo de la temporada está en la lista de lesionados.

ATLÉTICOS (3)

Carlos Pérez (C), Jesús Aguilar (1B) y Manuel Piña (C), quien desde el comienzo de la temporada está en la lista de lesionados.

MARINEROS (2)

Eugenio Suárez (3B), José Rodríguez (P).

RANGERS (2)

Martín Pérez (P), Sandy León (C).

LIGA NACIONAL (44)

División Este

BRAVOS (3)

Ronald Acuña Jr. (OF), Orlando Arcia (IF), Ehire Adrianza (IF).

FILIS (3)

José Alvarado (P), Ranger Suárez (P) y Rafael Marchán (C), quien desde el comienzo de la temporada está en la lista de lesionados.

MARLINS (3)

Luis Arráez (IF), Jesús Luzardo (P), Avisail García (OF).

METS (7)

José Buttó (P), Carlos Carrasco (P), Omar Narváez (C), Eduardo Escobar (3B), Luis Guillorme (IF), Francisco Álvarez (C) y Eliéser Hernández (P), quien desde el comienzo de la temporada está en la lista de lesionados.

NACIONALES (3)

Keibert Ruiz (C), Ildemaro Vargas (2B) y posiblemente Israel Pineda (C), quien desde el comienzo de la temporada está en la lista de lesionados.

División Central

CACHORROS (2)

Adbert Alzolay (P), Luis Torrens (C).

CARDENALES (3)

Wilking Rodríguez (P), Willson Contreras (C), Juan Yépez (1B-OF).

CERVECEROS (1)

William Contreras (C).

PIRATAS (1)

Tucupita Marcano (2B).

División Oeste

DIAMONDBACKS (2)

Gabriel Moreno (C), José Herrera (C).

DODGERS (4)

Yonny Hernández (IF), Brusdar Graterol (P), Miguel Rojas (SS), David Peralta (OF).

GIGANTES (2)

Thairo Estrada (IF), Wilmer Flores (IF).

PADRES (4)

José Azócar (OF), Rougned Odor (IF), Robert Suárez (P), quien desde el comienzo de la temporada está en la lista de lesionados, y José Castillo (P), quien desde el comienzo de la temporada está en la lista de lesionados.

ROCKIES (6)

Germán Márquez (P), Antonio Senzatela (P), Elías Díaz (C), Ezequiel Tovar (SS), Yonathan Daza (OF), Harold Castro (IF-OF).

Los Yanquis de Nueva York fueron el equipo con más venezolanos en el Spring Training de la MLB, con un total de 10. Los Rockies de Colorado consiguieron ese privilegio el Día Inaugural, con 6. Y ahora los Mets de Nueva York marcan el paso con 7 venezolanos arriba en lo que va de temporada.

El Emergente

Noticias Deportivas