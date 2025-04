Ya está en marcha la temporada de alpinismo en el Himalaya, Nepal: Una terrible avalancha deja dos desaparecidos en el Annapurna

La masa de nieve afectó a los campamentos 2 y 3 y arrastró a dos conocidos sherpas de la montaña.

Ya está en marcha la temporada de alpinismo en el Himalaya de Nepal y, por desgracia, con ella han llegado las primeras malas noticia en la montaña: una terrible avalancha ha dejado dos desaparecidos a los que los servicios de rescate ya buscan.

Tal y como informa Kris Annapurna, colaboradora de 20 Minutos, dos empleados sherpas fueron alcanzados por el desprendimiento de nieve entre los campos 2 y 3, y en estos momentos están desaparecidos. En concreto, de acuerdo al medio nepalí The Himalayan Times, se trata de Rima Sherpa y Nima Tashi Sherpa.

El incidente tuvo lugar en la mañana de este lunes y un equipo de sherpas ha iniciado ya una operación de búsqueda y rescate paralela a los vuelos de reconocimiento realizado por un helicóptero procedente de Katmandú.

Según comenta Mingma G Sherpa, líder de la agencia Imagine Nepal – que fue encargada con la fijación de la ruta – este año las condiciones de terreno están siendo más peligrosas que nunca, debido a la gran cantidad de grietas y seracs colgantes en la ruta de ascenso.

Mingma G lo tiene claro y afirma que esta ha sido su última expedición al Annapurna I. «Hoy me despedí de esta hermosa montaña. No lideraré ninguna expedición más aquí en el futuro. La belleza del Annapurna siempre me atrajo, pero ya no puedo arriesgar más mi vida aquí», concluye Mingma G.

El domingo cuatro personas coronaron el Annapurna I (8.091 m) tras mucho esfuerzo de parte de los sherpas para fijar las cuerdas hasta la cima. A pesar de que esta ventana de tiempo es inestable y pronto puede empeorarse, esta mañana de lunes decenas de clientes extranjeros y sus sherpas hicieron cumbre y ya han comenzado el largo y tedioso descenso hacia el campamento base.

Hender «Vivo» González

Con información de 20minutos.com