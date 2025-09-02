Xi Jinping, presidente de la República Popular China, recibió a Vladímir Putin para participar este martes en las negociaciones ruso-chinas que se han celebrado en Pekín, en el marco de la visita oficial del presidente ruso al gigante asiático.

El presidente del gigante asiático destacó que los representantes de China y Rusia asisten a los eventos dedicados a la victoria sobre el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. «Esto ya se ha convertido en una buena tradición de las relaciones bilaterales, y también demuestra de manera convincente la gran responsabilidad de China y Rusia como principales países vencedores en la Segunda Guerra Mundial y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, y muestra la firme determinación de ambos países en defender los resultados de la Segunda Guerra Mundial», afirmó.

Xi Jinping a Putin: «Mi viejo amigo, me alegra mucho volver a verle en Pekín»

«Las relaciones entre China y Rusia han superado la prueba de la coyuntura internacional y sirven de modelo de relaciones interestatales de buena vecindad eterna, amistad, cooperación estratégica integral, colaboración mutuamente beneficiosa y beneficio recíproco», subrayó.

El mandatario chino indicó que Moscú y Pekín están dispuestos a apoyarse el uno al otro «en el desarrollo nacional, la prosperidad, en defender inquebrantablemente la justicia internacional, la igualdad y promover la formación de un sistema de gobernanza global más justo y racional».

«Siempre hemos estado unidos»



A su vez, Vladímir Putin agradeció a la parte china por la cálida acogida que recibió la delegación rusa.

Putin destacó el carácter estratégico que tienen los lazos entre Moscú y Pekín, agregando que «se encuentran en un nivel sin precedentes».

l líder ruso recordó la enorme contribución de Rusia y China en la victoria sobre el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con Putin, la decisión de celebrar el aniversario de la victoria tanto en Moscú como en Pekín «tiene una importancia especial». «Es un homenaje al heroísmo de nuestros pueblos, los pueblos de Rusia y China, durante la Segunda Guerra Mundial, una confirmación del papel clave de nuestros países en la victoria en los teatros de operaciones europeo y asiático, una prueba de nuestra disposición común a defender la verdad histórica y la justicia», afirmó.

Por: Edwin «Sports» Hevia / Con información de EL Universal

