Xavi abre la puerta del Barça a Messi

«Leo es el mejor y se ha ganado tener las puertas abiertas del Barça. Mientras yo sea el técnico aquí, como si quiere venir cada día a ver el entrenamiento o a hablar con el entrenador», señaló el egarense.

Leer También: El Eintracht de Frankfurt, rival del Barça en la Europa League

En la previa del Clásico ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu de este domingo (21 h.), Xavi Hernández no entró en especulaciones pero fue claro ante la pregunta de si, después de que Javier Tebas dijera que le gustaría que regresara Leo Messi al FC Barcelona, le abriría las puertas al argentino. «Messi se ha ganado tener las puertas abiertas del Barça, mientras yo sea el técnico aquí, como si quiere venir cada día a ver el entrenamiento o a hablar con el entrenador. Lo que nos ha dado no tiene precio, es el mejor jugador de la historia, pero a día de hoy tiene contrato con el PSG, creo que firmó por dos años», aseguró el técnico barcelonista.

Xavi se sumó a las declaraciones de Dani Alves, que en una entrevista a ESPN expresó su deseo de volver a verle de azulgrana: «Para mí Messi no está disfrutando en el PSG, está desubicado. Voy a decir una cosa que Leo siempre me decía: ‘¿Dónde vas a estar mejor que aquí?’ Y yo lo comprobé. No hay nada mejor que jugar aquí. Ojalá pueda volver. Si viene, que venga conmigo».

Mundo Deportivo